Reactia primarului din Piatra Neamt, dupa ce a incasat o condamnare pentru coruptie: Nu mi-e frica sau rusine

"Astazi Curtea de Apel Bacau s-a pronuntat ca prima instanta intr-o speta in care m-am aflat alaturi de alte cinci persoane, pentru o fapta din urma cu peste 9 ani, apreciata de catre DNA ca fiind nelegala.Este o decizie neasteptata, nedreapta si neconforma cu adevarul. Achitarea ar fi fost solutia corecta in ce ma priveste, mai ales ca nu exista nicio proba, directa sau indirecta, care sa conduca spre un altfel de verdict.Nu este o sentinta care sa produca efecte, pentru ca nu este definitiva. Ma voi lupta in continuare cu demnitate pentru a-mi demonstra nevinovatia in instanta de apel.In perioada urmatoare voi analiza cu mare atentie in ce masura, in astfel de conditii, mai merita sa detii o functie administrativa in Romania", a scris pe Facebook Dragos Chitic , dupa ce a aflat decizia instantei.Primarul din Piatra Neamt a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu. Infractiunea de care este acuzat dateaza din 2010, cand era viceprimar.In acelasi dosar au mai fost condamnati, tot cu suspendare, fostul secretar al municipiului Piatra Neamt, fostul sef al Serviciului Administrare Patrimoniu in cadrul Primariei Piatra Neamt, un expert evaluator, un notar public si un om de afaceri, toti pentru abuz in serviciu sau complicitate.Sentinta poate fi atacata cu apel la Inalta Curte.