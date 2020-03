Reteta spagii la spitalul din Tulcea: Medicul care facea analize pe banii statului si celor care nu plateau CASS

Munca in folosul comunitatii

Medicul a recunoscut acuzatiile

Marturia femeilor

Investigatorii, trimisi la cabinet

Flagrantul

Instanta: A fost un accident

Chiar daca cei doi politisti aratau ca nu au calitatea de asigurat al sistemului asigurarilor de sanatate din Romania, situatia a fost rezolvata cu bani dati direct medicului, potrivit DNA.Detaliile apar in cazul unuia dintre cei mai cunoscuti medici ginecologi din Tulcea, Deniz-Taniure Dumitrache, fost director medical in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Tulcea.Ginecologul a recunoscut la DNA ca a primit mita suma de 2.500 de lei si a incheiat un acord cu procurorii pentru o sentinta de 3 ani de inchisoare cu suspendare.Acordul de recunoastere a vinovatiei a fost admis la inceputul acestui an de Tribunalul Tulcea. Pentru ca medicul nu a contestat sentinta, aceasta a ramas definitiva. Spaga de 2.500 de lei a fost confiscata.Iata aici minuta instantei. Medicul trebuie sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile, in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea - Sectia Psihiatrie sau in cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Tulcea.Timp de doi ani, Deniz-Taniure Dumitrache are interzise mai multe drepturi, potrivit site-ului DNA:- De a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice;- De a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat;- De a ocupa functia de director medical al Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea;- De a exercita meseria de medic.In fata magistratilor, Deniz-Taniure Dumitrache a dat o declaratie de recunoastere a acuzatiilor.".Potrivit dosarului de la Tribunalul Tulcea, doua tinere au povestit cum au ajuns sa plateasca operatiile de cezariana de la Spitalul Clinic de Urgenta Tulcea.Totul incepea cu cateva consultatii la cabinetul de obstretica-ginecologie al medicului, consultatii facute contra-cost, dar pentru care Deniz-Taniure Dumitrache nu emitea chitante sau bonuri fiscale.Urma apoi internarea la Spitalul Judetean Tulcea, la Sectia Maternitate/Travaliu, si nasterea, unde erau in supravegherea medicului. Moasa de la spital le-ar fi spus pacientelor sa plateasca o atentie medicului.," povesteste una dintre tinere. Sumele erau intre 1.000 si 1.200 lei. Lucru care s-a si intamplat, potrivit marturiilor din dosar.In iunie 2019, un judecator de la Tribunalul Tulcea a autorizat doi investigatori sub acoperire in acest caz. Unul dintre acestia s-a dus la cabinetul medical fondat de Deniz-Taniure Dumitrache. El i-a spus ca ar dori sa faca niste investigatii de specialitate, dar nu are calitatea de asigurat al sistemului asigurarilor de sanatate din Romania.Medicul l-a indrumat la Spitalul Clinic de Urgenta Tulcea, unde i-au fost recoltate probe biologice si i-au fost efectuate analizele. Pentru asta, Deniz-Taniure Dumitrache i-a cerut 400 de lei.," descrie scena DNA.Pe 15 octombrie 2019, un al doilea investigator se duce in cabinetul medical si ii da 300 lei cu titlu de mita, in schimbul acordarii asistentei medicale, in conditiile in care acesta nu avea calitatea de asigurat in sistemul national de asigurari de sanatate.Este momentul in care procurorii DNA intervin. "," prezinta faptele DNA.Dupa cum am aratat, dupa ce a analizat toate probele din dosar, Tribunalul Tulcea a constatat ca pedeapsa cu privire la care s-a incheiat acordul, atat sub aspectul cuantumului cat si sub aspectul modalitatii de executare, constand in suspendarea sub supraveghere a executarii, este proportionala cu gravitatea faptei retinuta in sarcina inculpatei si in acord cu circumstantele personale ale acesteia.Astfel, inculpata Deniz-Taniure Dumitrache nu este cunoscuta cu antecedente penale, a recunoscut comiterea faptei, a inteles semnificatia acesteia si este bine integrata in societate, fiind medic ginecolog in Tulcea.," motiveaza Tribunalul Tulcea.