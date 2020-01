Seful Politiei de Frontiera Giurgiu, condamnat la 6 ani si 4 luni de inchisoare pentru santaj si cumparare de influenta

Acuzatiile procurorilor

Ziare.

com

Politistul este acuzat ca ar fi cerut fara drept unei persoane 60.000 de dolari dintr-o suma pe care o transporta legal peste granita. In plus, acesta este acuzat ca le-ar fi solicitat unor subordonati sa nu verifice un transport de marfuri contrafacute.Decizia Tribunalului Bucuresti poate fi contestata cu apel, potrivit portalului instantelor. Dosarul era pe rolul Tribunalului Bucuresti din ianuarie 2018.Potrivit DNA, pe 28 aprilie 2017, in conditiile in care legislatia romaneasca nu obliga persoanele care traverseaza granitele interne ale Uniunii Europene sa declare sumele de bani care se afla asupra lor, indiferent de cuantum, Ifrim Ionut a constrans o persoana (martor in cauza) sa ii dea suma de 60.000 de dolari din cei 135.000, pe care ii avea asupra ei si pe care urma sa-i transporte in Bulgaria."Inculpatul a luat suma de bani fara sa intocmeasca vreun proces-verbal, amenintand totodata persoana respectiva ca ii va face dosar penal si ca nu o va lasa sa treaca frontiera de stat din Romania in Bulgaria, prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu.In cursul lunii mai 2017, dupa o discutie purtata cu proprietarul real al banilor, care stia ca cei 60.000 USD au fost retinuti in mod nelegal, inculpatul a restituit suma respectiva in doua transe", anunta DNA.De asemenea, potrivit procurorilor, in noaptea de 20/21 mai 2017, Ifrim Ionut i-a promis unui agent al Politiei de Frontiera Giurgiu mai multe bunuri, pentru ca acesta din urma, prin influenta pe care o avea asupra colegilor sai de serviciu, sa-i determine sa nu controleze niste transporturi de marfuri contrafacute ce urmau sa fie tranzitate prin punctul de trecere al frontierei bulgaro-romane de persoane din anturajul ofiterului de politie.