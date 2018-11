Sentinta record pentru coruptie in cazul unui baron UDMR. Cum o motiveaza magistratii

Condamnarile

Sistemul relational

inculpatii contribuind la consolidarea curentului de opinie cristalizat la nivelul societatii romanesti ca, pentru persoanele care au bani si un sistem relational, institutiile publice functioneaza pe alte criterii decat cele prevazute in Constitutie, legi, aspect de natura sa genereze o stare de neincredere in continuare in activitatea institutiilor publice

Despre suprematia Dreptului

inculpatii prin actiunile lor creand impresia in societate ca hotararile/deciziile de interes public la nivelul unei astfel de institutii publice pot fi cumparate, lucru inacceptabil intr-o societate bazata pe suprematia dreptului

Cum este motivata sentinta

Decizia a fost data de Tribunalul Bihor, iar Kiss a contestat-o la Curtea de Apel Oradea. Este una dintre cele mai mari pedepse pentru fapte de coruptie date in Romania in cazul unor alesi locali.Cele mai cunoscute astfel de condamnari definitive in cazul unor fosti presedinti de consilii judetene:- Constantin Nicolescu (Arges) - 7 ani si 8 luni;- Horea Uioreanu (Cluj) - 6 ani si 4 luni;- Cristinel Bigiu (Buzau) - 5 ani si 2 luni;- Nicusor Costantinescu (Constanta) - 5 ani;- Nicolae Iotcu (Arad) - 4 ani;- Nicolae Mischie (Gorj) - 4 ani;- Gheorghe Bunea-Stancu (Braila) - 3 ani.Alexandru Kiss (UDMR) e fost presedinte al CJ Bihor in 2004 - 2008 si vicepresedinte al administratiei judetene in perioada 2000-2004. Politicianul a fost acuzat in acest dosar de 7 fapte de coruptie, de la spalare de bani si abuz in serviciu pana la luare de mita si trafic de influenta. Politicianul a negat acuzatiile in timpul procesului.In acelasi dosar, milionarul Beniamin Rus a primit o pedeapsa de 4 ani de inchisoare cu executare. Totodata, Bojtor Vilmos Laszlo, directorul societatii paravan Ariston Distribution Corporation, a fost condamnat la 6 ani de inchisoare cu executare. S-a decis si mentinerea sechestrului asigurator pe bunurile milionarului Beniamin Rus pana la concurenta sumei de 3 milioane de euro, respectiv 5,5 milioane de euro in cazul lui Alexandru Kiss.In cazul inculpatilor Miklossy Ferenc, Miklossy Ferenc Laszlo si Gheorghe Ioan Roatis, a intervenit prescriptia faptelor.motivarea acestei sentinte inedite, privind modul in care au fost individualizate pedepsele. Tribunalul Bihor a avut in vedere obiectul infractiunilor retinute in sarcina celor implicati, scopul savarsirii, cuantumul ridicat al sumelor obiect al infractiunilor de coruptie, spalare de bani, atingerea adusa relatiilor socio-profesionale pe care le implica nu doar functia detinuta de Kiss, ci si aceea a persoanelor fata de care acesta si-a exercitat pretinsa influenta, dar si mecanismul de operare a disimularii provenientei ilicite de bani.Judecatorii arata ca "prin conduita lor, la nivel local si central, in randul opiniei publice avand in vedere si amploarea ingrijoratoare a faptelor de acest fel cu consecinte deosebite asupra increderii in corectitudinea sistemului-administratia publica si impactul negativ al faptelor de coruptie in randul cetatenilor".Combaterea coruptiei in randul persoanelor care contribuie la functionarea unei institutii publice este un element cheie asupra credibilitatii sistemului, iar faptele pentru care au fost trimisi in judecata inculpatii au legatura directa cu activitatea de functionare a administratiei publice la nivel local cu consecinte inclusiv asupra imaginii administratiei publice centrale, precizeaza Tribunalul Bihor."Chiar si simpla invocare a posibilitatii ca alesii locali, respectiv persoanele care sunt in functii in cadrul unei institutii publice puse in slujba cetatenilor sa actioneze in afara cadrului legal, este de natura sa erodeze in mod grav increderea, aceasta cu atat mai mult cu cat pretinderea acestei posibilitati este facuta in speta de fata chiar de un presedinte/vicepresedinte al Consiliului Judetean,", motiveaza judecatorii.In ceea ce il priveste pe Alexandru Kiss, instanta, pe langa aspectele generale aratate mai sus, a mai facut si alte precizari punctuale.Astfel, a avut in vedere calitatea si functia acestuia pe perioada indelungata a desfasurarii activitatii infractionale de presedinte, respectiv vicepresedinte al Consiliului Judetean Bihor, fapt ce sporeste gradul de pericol social, "cata vreme o astfel de persoana investita cu o functie publica este chemata sa aplice si sa respecte legea".Prin acest lucru, Kiss ar fi afectat in mod grav imaginea si increderea in modul de functionare a institutiei in cadrul careia si-a exercitat functia atat la nivel local, cat si la nivel central, "".Astfel, fostul presedinte ar fi creat o stare de suspiciune, de neincredere cu privire la corectitudinea si cinstea celor care isi desfasoara activitatea in institutiile administratiei publice cu putere de decizie si influentare.Judecatorii au atras atentia si asupra cuantumului ridicat al sumelor obiect al infractiunilor de coruptie, "".