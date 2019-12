Somajul anticoruptiei si fentarea legii in Romania

Ziare.

Dar se bucura marii corupti de impunitate in Romania? Nu e Liviu Dragnea dupa gratii? E. Dar hai sa fim seriosi. Sistemul pe care l-a creat spre a distruge democratia si statul de drept a ramas intact.La fel, oamenii lui. Sunt, in corpore, foarte activi, de vreme ce protejeaza intens faimoasa SS, sectia speciala de investigare a magistratilor, care a distrus independenta justitiei romanesti. Nu mai putine stradanii depun, in continuare, sistemul si lacheii lui, spre a desavarsi opera cleptocratiei dragniote si a lichida DNA. Ca structura de combatere a pericolului national care este marea coruptie, DNA a starnit furia suprema a lui Liviu Dragnea. In a carui ideologie auto-justificativa, avand in centrul delirului ei asa-zisul "stat paralel", DNA avansase la statutul de inamic public numarul unu.Ei bine, atat DNA, cat si toate condamnarile pronuntate in baza rechizitoriilor excelentilor procurori ai directiei, au intrat, mai nou, in vizorul Avocatului Poporului, activista ALDE Renate Weber, al carei partid se luase de mana cu PSD, sustinuse din rasputeri regimul Dragnea si pusese umarul, din plin, la demontarea statului de drept. Weber isi dovedeste mai nou utilitatea de avocat nu atat al poporului, cat al marilor corupti. Caci incearca sa obtina invalidarea DNA si a dosarelor instrumentate de directia nationala anticoruptie de la masiv politizata CCR, cea aflata de asemenea sub influenta puternica a partidului-stat condus pana de curand, personal ori prin interpusi, de infractorul condamnat.Remarcabile sunt, in acest context, nu doar inversunarea si consecventa actualului avocat zis al poporului, care si-a exprimat nu odata sustinerea pentru pozitii ori forte judecate ca adversare ale eforturilor de curatire de marea coruptie a Romaniei postcomuniste. Nu mai putin memorabil mi se pare ridicolul suprem al pretextului sesizarii de asa zisa "neconstitutionalitate", avansata CCR, potrivit caruia procurorii DNA n-ar fi, dixit Weber, "specializati pe anchetarea faptelor de coruptie".Pai daca procurorii anticoruptie nu pe fapte de coruptie sunt specializati in ciuda experientei lor indelungate, oare pe ce? Si daca si pentru un delict banal ca luarea sau darea de mita e nevoie de cursuri speciale, nu trebuie specializari si pentru furtul unui ou? Al unui bou? Si de ce nu pentru manglitorii de gaini? Dar pentru alti pungasi? Dar pentru avocati ai poporului care, desi juristi, apara interesele marilor corupti tradandu-le pe cele ale majoritatii cetatenilor alcatuind poporul de aparat, de vreme ce pun bete in roate eradicarii unui fenomen ce afecteaza grav securitatea nationala?Ca slugile sistemului creat de Dragnea sunt bine mersi se verifica lesne si in alte zone situate la varful ierarhiei institutionale. Iata-i de pilda pe gazarii si batausii lui Dragnea de la jandarmerie. Iata-i pe ofiterii Cucos, Sindile si Cazan, care, in complicitate cu altii au preluat, se pare, bucurosi, murdarele sarcini ale cleptocratiei la 10 august 2018. Tustrei continua sa fie in functii, ori, vai, avansati, desi n-ar mai trebui sa fie de mult activi. Fiindca tustrei sunt suspecti si pusi sub acuzare, de mai bine de un an. Or, potrivit informatiilor furnizate de Malin Bot, statutul cadrelor militare stipuleaza ca astfel de ofiteri trebuie "pusi la dispozitie daca sunt cercetate in stare de libertate". De ce n-au fost puse?Ghici ghicitoarea mea. De ce e in libertate Carmen Dan? Dar autorii politici si militari ai jandarmineriadei care a intors Romania anului 2018 in epoca de piatra a mineriadelor lui Ion Iliescu: de ce n-au fost inca judecati si pedepsiti in conformitate cu crimele lor? Ce e cu seria abuzurilor in functie comise de un ministru de interne care, precum Carmen Dan, a incalcat timp indelungat legea, mentinand in post ori, ce oroare, avansand jandarmi faptasi? Si daca tot am evocat mineriadele: De ce nu e la inchisoare ex-liderul FSN si, vai, al mai multor presedintii de trista faima? De ce n-a fost condamnat Iliescu nici pana azi? Dar tartorii lui principali, gen Petre Roman si Gelu Voican? Dar propagandistii lor de la televiziune, radioul public si presa epocii?Inextricabil legata de tragedia tarii e capacitatea retelelor mafiote romanesti de a se reface din resurse proprii si externe si de a reinfiltra clasa politica pana la varful ei, in ciuda votului democratic al cetatenilor care, in covarsitoarea lor majoritate, le vor combatute si lichidate. Aceasta refacere sistematica tine de capacitatea raufacatorilor de a profita de voracitatea politicienilor, de lacune legislative si de traditia impunitatii la romani, spre a scapa de pedepse si a-si salva averile. In plus, lupta impotriva coruptiei la nivel inalt continua sa fie serios grevata de sistarea, sub presiunea cleptocratiei, a cooperarii perfect legale, teoretic, dintre SRI si DNA.Coruptia continua sa ucida. A ars oameni la Colectiv. A rapus in Apuseni. Impusca padurari. Violeaza si cioparteste la Caracal. Ucide la volanul la care se urca insi cu permise auto false, obtinute prin inselaciune. Spulbera vieti cu gloante asasine trase pe teava armelor neavenitilor care n-ar fi trebuit sa detina in veci permise de port-arma. Si face de petrecanie cu mana chirurgilor plagiatori.Regimul pesedist care, spre a se eterniza la putere, a favorizat din plin sistemul coruptiei generalizate si a favorizarii infractiunii, s-a vazut inlocuit prin alegeri. Dar continua sa-si exercite influenta nu doar prin presa, ci si din Parlament, in ministere si tribunale, in administratie. Fereastra de timp alocata noii puteri liberale se va inchide rapid. Ca sa nu ramana pe butuci, anticoruptia presupune nu doar masuri urgente si hotarate, intre altele de salubrizare a dregatoriilor, ci si unificarea rapida a opozitiei, in vederea alcatuirii de majoritati care sa permita impunerea unui amplu program de reforme.Ele trebuie sa fie si legislative si constitutionale, pe de o parte. Iar pe de alta, radicale. In rastimp, Romania nu prea are ce sarbatori de ziua mondiala a anticoruptiei. Fiindca in tara, altfel decat in afara, anticoruptia cam someaza. Cat timp va putea fenta legea, marea coruptie va continua sa infloreasca.