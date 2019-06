Un fost angajat al Politiei Judetene Sibiu a cerut mita... un loc de veci la pret redus

Ziare.

Suspectul ar fi pretins si primit bani de la mai multe persoane, promitand ca va interveni pe langa functionarii mai multor institutii pentru a le rezolva problemele.In unul dintre cazuri, acesta a cerut un loc de veci in Cimitirul municipal Sibiu cu un pret redus."In cursul anului 2016, lasand sa se creada ca are influenta asupra functionarilor publici din cadrul Academiei Fortelor Terestre Sibiu implicati in organizarea examenului de admitere la academie, precum si asupra cadrelor medicale din cadrul Spitalului Militar Sibiu, o persoana de sex masculin, functionar public in cadrul Institutiei Prefectului Judetului Sibiu, a pretins si a primit de la denuntator o data suma de 3.000 de euro, in scopul de a interveni pe langa functionarii anterior mentionati din cadrul academiei pentru a-l declara admis la examen pe fiul denuntatorului si o data suma de 1.500 euro, in scopul de a interveni pe langa functionarii implicati in evaluarea medicala a candidatilor la academie si a-i determina sa-l declare pe fiul denuntatorului 'apt' din punct de vedere medical, pentru ca acesta sa poata participa la examen", au transmis procurorii.Acestia au mai precizat ca, in martie 2019, lasand sa se creada ca are influenta asupra functionarilor publici din cadrul Regiei Autonome "Aeroportul International Sibiu" implicati in organizarea la data de 26.03.2019 a concursului pentru ocuparea unor posturi vacante in cadrul acestei institutii, a pretins foloase materiale de la un barbat de 48 de ani din Sibiu, constand in amenajarea de catre acesta a unui loc de veci in Cimitirul municipal Sibiu cu un pret redus al lucrarii - un discount de aproximativ 1500 de lei, in scopul de a interveni pe langa functionarii anterior mentionati si a-i determina sa-l declare admis la concurs pe fiul acestuia."In perioada februarie - martie 2019, bucurandu-se de influenta pe care o avea asupra functionarilor publici din conducerea Inspectoratului de Jandarmi Judetean 'General de brigada Mihail Rasty' Sibiu, aceeasi persoana a pretins si a primit foloase materiale de la o persoana de sex masculin, in varsta de 59 ani, nascut si domiciliat in judetul Sibiu, (avantaje patrimoniale constand in acordarea unui imprumut) in scopul de a interveni pe langa persoanele cu functii de conducere din cadrul institutiei mentionate anterior pentru a-i determina sa efectueze demersuri si sa intocmeasca formalitatile/ actele care revin in sarcina acestora pentru a-l transfera pe nepotul sau in cadrul IJJ Sibiu", au mai precizat procurorii.Barbatul a fost retinut marti."Prin ordonanta din data de 11.06.2019, procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu a dispus retinerea suspectului, pe o durata de 24 ore, pentru savarsirea a patru infractiuni de trafic de influenta, urmand a se emite ordonanta de punere in miscare a urmaririi penale si a se solicita judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Sibiu arestarea preventiva a acestuia, pentru o perioada de 30 zile", au mai transmis procurorii.Surse din cadrul anchetei au precizat pentru News.ro, ca barbatul vizat este Merisor Ceranu, fost functionar in cadrul Prefecturii Sibiu, fost sef de serviciu in cadrul Politiei Judetene Sibiu si fost angajat al Academiei Fortelor Terestre din Sibiu.In prezent, Ceranu este pensionar. El a iesit la pensie in 2016.