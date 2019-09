Un medic din Cluj a fost retinut de DNA: A luat spaga de la zeci de persoane ca sa obtina pensii de invaliditate

Ziare.

com

Este vorba despre Faur Alexandru, medic in cadrul Cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca Cluj, infractiunea de care este acuzat fiind luare de mita in forma continuata, potrivit unui comunicat al DNA. El a ajutat 61 de persoane sa obtina pensii de invaliditate, desi in mod normal nu ar fi beneficiat de aceasta."In perioada aprilie 2019 - septembrie 2019, persoana inculpata in cauza a pretins si a primit de la 61 de persoane sume de bani cuprinse intre 1.000 - 1.500 lei pentru a le ajuta sa obtina pensii de invaliditate in conditiile in care, in mod normal, unele persoane nu ar fi beneficiat", se arata in ordonanta procurorilor.De asemenea, a fost inculpata si o persoana fizica, fara vreo calitate speciala, sub aspectul savarsirii infractiunilor de dare de mita in forma continuata si trafic de influenta in forma continuata."Din sumele primite, inculpata remitea o parte din bani (in jur de 300 - 400 lei) medicului Faur Alexandru care, prin incalcarea atributiilor de serviciu privind incadrarea unei persoane in grad de invaliditate, a contribuit la stabilirea unor grade de invaliditate si la eliberarea deciziilor asupra capacitatii de munca pentru cele 61 de persoane.In acelasi context, la data 16 septembrie 2019, inculpata a primit de la o persoana suma de 600 lei, din care 300 de lei i-au fost remisi medicului Faur Alexandru, in cabinetul sau, moment in care s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante", mai arata DNA.Pe 17 septembrie, inculpata a fost prezentata Tribunalului Cluj care a emis pe numele acesteia un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile.In cazul medicului Faur Alexandru, procurorii anticoruptie au dispus masura controlului judiciar, pe 60 de zile, incepand din 18 septembrie."Inculpatilor li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala.In cauza, se desfasoara acte de urmarire penala si fata de alte persoane", conform comunicatului.