Un medic din Iasi a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru luare de mita

Medicul Eduard Moldoveanu, seful Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala din cadrul Spitalului de Neurochirurgie din Iasi, era acuzat de procurorii anticoruptie ca a cerut bani de la mai multi pacienti pentru efectuarea unor investigatii cu rezonanta magnetica."In baza disp. art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedura penala admite apelul formulat de inculpatul-apelant Moldovanu Eduard impotriva sentintei penale nr. 268/19.03.2018 a Tribunalului Iasi, pronuntata in dosarul cu numarul de mai sus, sentinta pe care o desfiinteaza partial, in latura penala. Rejudecand cauza, in limitele desfiintarii: Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate inculpatului Moldovanu Eduard prin sentinta apelata, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata, alcatuita din 7 acte materiale, prevazuta de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, de la 4 ani inchisoare la 3 ani inchisoare.Mentine celelalte dispozitii ale sentintei atacate, care nu contravin prezentei decizii. II. In baza disp. art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedura penala respinge, ca nefondat, apelul formulat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi impotriva sentintei penale nr. 268/19.03.2018 a Tribunalului Iasi. In temeiul dispozitiilor art. 275 alin. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica azi", se mentioneaza in incheierea de sedinta a Curtii de Apel Iasi.Potrivit procurorilor DNA Iasi, Eduard Moldovanu, in calitate de sef al Laboratorului de Radiologie si Imagistica medicala din cadrul Spitalului de Neurochirurgie, era acuzat de luare de mita, in forma continuata, abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata."In perioada 18 martie - 3 iunie 2016, Eduard Moldovanu, in calitate de sef al Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala al Spitalului de Neurochirurgie 'N. Oblu' Iasi si medic in cadrul acestui laborator, a pretins si primit cu titlu de mita de la mai multi pacienti sume cuprinse intre 250 - 600 lei (in total 3.300 lei) pentru efectuarea unor examene RMN, interpretarea rezultatelor si prescrierea de tratamente.Totodata, in niciuna dintre situatii, inculpatul Moldovanu Eduard, beneficiind si de ajutorul inculpatului Aranyosi Dan Ionut, nu a inregistrat in evidentele unitatii medicale investigatiile efectuate si sumele percepute pentru efectuarea examenelor RMN, cu consecinta prejudicierii bugetului Spitalului de Neurochirurgie "N. Oblu" Iasi cu o paguba reprezentata de costul real al investigatiilor medicale. (...)In cursul urmaririi penale inculpatul Moldovanu Eduard a achitat suma de 3.750 de lei, reprezentand explorarile radiologice cu plata efectuate de inculpat, Spitalul Clinic de Urgenta 'N. Oblu' din Iasi recuperand astfel prejudiciul cauzat", se mentioneaza in rechizitoriul intocmit de procurorii anticoruptie.