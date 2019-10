Un politist a fost retinut in Bistrita, dupa ce a fost prins in flagrant cand lua spaga

Ziare.

Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie au stabilit ca a luat mita de opt ori, in perioada 2018-2019.Politistul a fost prins in flagrant, in timp ce a primit suma de 200 lei, cu titlu de mita."Asupra acestuia s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita (8 acte materiale dintre care 3 de la investigatori sub acoperire), pe care le-a comis pe parcursul anilor 2018-2019", a transmis, miercuri, Directia Generala Anticoruptie, printr-un comunicat de presa.Fata de suspect, s-a dispus masura preventiva a retinerii pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat instantei cu propunere de arestare.