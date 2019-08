Un tanar a fost prins in flagrant la Iasi cand oferea spaga ca sa ia permisul auto

Ziare.

com

"In data de 9 august 2019, un agentul sef principal de politie din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Iasi a sesizat telefonic lucratorii din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Iasi cu privire la faptul ca, fiind desemnat in cursul zile sa participe la examinarea candidatilor programati in vederea sustinerii probei practice pentru obtinerea permisul de conducere, unul din candidati i-a oferit suma de 200 euro, odata cu inscrisurile prezentate pentru examinare, intelegand prin aceasta ca banii sunt oferiti in scopul facilitarii promovarii examenului practic", a transmis, luni, Directia Generala Anticoruptie.Sursa citata a precizat ca lucratorii din cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie Iasi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, au organizat si efectuat actiunea de prindere in flagrant a persoanei denuntate, imediat dupa comiterea faptei.Fata de cel in cauza, procurorul a dispus inceperea urmaririi penale pentru savarsirea infractiunii de dare de mita, iar cercetarile continua.