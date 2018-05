22 de ani de inchisoare pentru galateanul care a ucis doi oameni ai strazii - decizie definitiva

Ziare.

Astfel, Curtea de Apel a admis apelul declarat de Parchetul de pe langa Tribunalul Galati."Majoreaza de la 18 ani inchisoare la 22 de ani inchisoare pedeapsa principala aplicata inculpatului Alexandru Stefan pentru savarsirea infractiunii de omor calificat prevazuta de art. 188 alin. 1 in referire la art. 189 alin. 1 lit. f si h Cod penal.Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate. Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul Alexandru Stefan impotriva aceleiasi sentinte penale", se arata in solutia pe scurt a instantei Curtii de Apel Galati.Totodata, instanta a decis sa mentina masura starii de arest a lui Alexandru Stefan, deducand din pedeapsa aplicata acestuia, durata arestarii preventive de la 25.10.2016 la zi, respectiv 29.05.2018.Totodata, barbatul este obligat sa plateasca suma de 150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat ocazionate de solutionarea cauzei in apel.Pe de alta parte, suma de 260 lei reprezentand onorariul aparatorului din oficiu va fi avansata catre Baroul Galati din fondurile Ministerului Justitiei.Decizia instantei Curtii de Apel Galati este definitiva.Stefan Alexandru, in varsta de 51 de ani, a fost arestat preventiv pe 25 octombrie 2016, dupa ce, in noaptea de 20 spre 21 octombrie 2016, a incendiat doi oameni ai strazii din Galati, unul dintre acestia decedand la Spitalul Judetean din Galati, iar celalalt la Bucuresti.Barbatul si-a recunoscut fapta si a precizat ca a avut un conflict anterior cu una dintre cele doua victime.Totodata, barbatul le-a spus atunci anchetatorilor ca nu era sub influenta alcoolului si ca a aprins intentionat hartii de ziar pe care le-a pus pe adapostul celor doi oameni ai strazii.