A fost arestat principalul suspect in cazul crimei de pe plaja din Vama Veche

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, principalul suspect in cazul omorului, de sambata, din Vama Veche, este unul dintre cei patru tineri audiati, un constantean in varsta de 17 ani, care a fost gasit intr-un tren, in Costinesti, alaturi de alti trei prieteni, un baiat si doua fete.Tribunalul Constanta a decis duminica arestarea preventiva pentru 30 de zile pentru baiatul de 17 ani, informeaza un comunicat de presa al IPJ Constanta."Din investigatiile si cercetarile efectuate de politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului criminalist, a reiesit faptul ca persoana banuita de savarsirea infractiunii de omor este un tanar, de 17 ani, fata de care Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta a emis ordonanta de retinere pe o perioada de 24 de ore", au anuntat anterior reprezentanti IPJ Constanta.Tanarul a fost introdus in Centrul de Retinere si Arest Preventiv al IPJ Constanta.Amintim ca un barbat a fost gasit mort, sambata, pe plaja din Vama Veche in zona Amfora.Avea 34 de ani si era din Galati. Martorii spun ca victima ar fi fost batuta de mai multi tineri.