A sunat la 112 sa anunte ca si-a ucis prietenul intr-un bar

"A fost o sesizare prin apel 112, in jurul orei 17.45, un barbat a anuntat ca a injunghiat un barbat, in localitatea Piatra Soimului", a declarat Dimitrie Mocanu, purtator de cuvant al IPJ Neamt.Echipajul SMURD care a ajuns la fata locului a declarat decesul barbatului de 35 ani de ani.Agresorul, un barbat de 32 de ani, a fost imediat gasit de catre anchetatori si urmeaza a fi audiat in prezenta unui procuror. Dosarul a fost preluat de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt.Potrivit unor surse, cei doi au avut un conflict care a degenerat.