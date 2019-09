ADN-ul olandezului a fost gasit in probele biologice ridicate in cazul fetitei din Dambovita. Interpolul confirma ca a murit

Ziare.

In plus, Interpolul a confirmat decesul barbatului."In cursul zilei de astazi, 26 septembrie 2019, procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au primit rezultatele primelor determinari genetice efectuate in cauza Gura Sutii privind uciderea unei minore, iar acestea indica faptul ca probele biologice prelevate cu ocazia cercetarilor la fata locului apartin persoanei de cetatenie olandeza suspectata de savarsirea infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal, agresiune sexuala si omor calificat", se arata in comunicatul Parchetului.Totodata, prin intermediul Interpol (organizatia internationala de cooperare politieneasca) a fost confirmat decesul suspectului.Amintim ca Mihaela Adriana Fieraru a disparut, vineri, pe drumul de la scoala catre casa, trupul sau, cu urme de violenta, fiind gasit in niste tufisuri in afara localitatii, duminica. Principalul suspect a fost olandezul Johannes Visscher. Barbatul s-a sinucis dupa ce a fost pus sub acuzare de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita, pentru omor calificat, agresiune sexuala si lipsire de libertate in mod ilegal prin rapire A.G.