Alexandra putea fi localizata in timp util, daca procurorii stiau ce informatii poate oferi un telefon mobil Interviu cu un expert in telecomunicatii

Radu Miruta: "Se putea identifica rapitorul. Nu au scuza!"

Spuneti-ne mai intai, daca ati fi facut parte din echipa de ancheta, ce informatii ati fi incercat sa obtineti folosind acele numere de telefon care erau cunoscute si apar in raportul MAI?

Puteti sa ne dati mai multe detalii, pentru cei care nu sunt familiarizati cu telecomunicatiile?

in pozitii cheie trebuie sa stii asa ceva

Ati spus mai devreme ca aria de cautare se putea restrange. Cum?

Cine ar fi putut face toate aceste operatiuni?

Ar trebui sa existe si niste proceduri clare in acest sens.

Cineva ne-a sunat la redactie si ne-a sugerat sa intrebam autoritatile de ce nu s-au cerut si desfasuratoarele pentru cele doua numere de telefon mentionate in raportul MAI. Ce informatii suplimentare se puteau obtine?

Timp de 9 zile nu s-a stiut nimic despre telefonul personal al Alexandrei (nu cele folosite de rapitor) . Acel telefon ar fi putut fi localizat, chiar daca fusese inchis fortat de Gheorghe Dinca?

Credeti ca daca anchetatorii ar fi stiut tot ce ne-ati explicat dvs, Alexandra ar fi fost localizata mai repede?

De ce credeti ca nu s-a intamplat asa? A fost lipsa de profesionalism sau rea intentie, pentru ca se tot vorbeste despre existenta unei retele de trafic de minore?

Daca asa stau lucrurile, ce credeti ca s-ar intampla daca, sa presupunem, cineva ar suna acum de pe o cartela prepay la 112 si ar anunta ca a pus o bomba la Parlament? Ce pot face autoritatile pentru identificarea celui care a sunat si cat timp dureaza?

Credeti ca ar fi necesare anumite schimbari legislative, ca efect al cazului Caracal?

De ce nu au fost puse la operatorul de telefonie trase pentru numarul de telefon de pe care sunase persoana de sex feminin care anuntase rapirea?

Intr-o tara in care un sofer de taxi te poate localiza instantaneu cu ajutorul unor aplicatii si poti vedea pe telefon la cate sute de metri distanta se afla prietenul tau, autoritatile romane nu au fost in stare sa foloseasca tehnologia anului 2019 pentru a o localiza pe Alexandra Macesanu, desi ea a sunat de mai multe ori la 112 si a fost sunata inapoi de politisti.Politistii si procurorii din Caracal au avut la dispozitie nu unul, ci mai multe numere de telefon la care s-a vorbit in acest caz, insa, spre stupoarea tuturor, abia joi,, conform Mediafax si B1TV.Daca dupa primul apel in care Alexandra a anuntat ca este rapita procurorul ar fi stiut cum sa foloseasca informatiile pe care le poate oferi un telefon mobil, "existau sanse ca locatia sa fie aflata inainte de presupusa crima, chiar daca intervalul intre apeluri a fost scurt", iar cazul putea fi elucidat, afirma Radu Miruta , doctor in telecomunicatii si unul dintre expertii romani in proiectarea si dezvoltarea de retele IP, cu o vasta experienta in companii precum Cosmote, Orange, Ericsson sau Cisco.In lipsa unor declaratii oficiale din partea autoritatilor, dialogul cu Radu Miruta porneste de la urmatoarele informatii cvasi-oficiale aparute in mass-media si necontestate de nimeni pana in acest moment:In legatura cu Luiza Mihaela, prima fata rapita, procurorul sef al DIICOT a declarat miercuri ca ", catre bunicul fetei. Au fost verificate, s-a constatat ca erau de pe cartele prepay, achizitionate de pe teritoriul Romaniei cu foarte putin timp inainte" ().***In legatura cu Alexandra, in raportul MAI prezentat pe Facebook de Alexandru Cumpanasu , unchiul fetei, apar urmatoarele informatii:joi, ora 10.30: mama minorei a primit un apel telefonic (de pe numarul) de la un barbat care a utilizat apelativul "mama soacra", spunandu-i ca el si minora sunt bine si urmeaza sa plece in Anglia sa faca bani, convorbire ce s-a purtat in prezenta ...... (din cadrul postului de politie Dobrosloveni - jud. Olt) . Dupa finalizarea acesteia, politistul a apelat in mod repetat postul telefonic sus mentionat, in vederea stabilirii unei comunicari cu apelantul, fara niciun rezultat.ora 11.05: la nivelul S.T.S. Olt s-a primit un apel 112, de la numarul de telefon(cartela pre-paid), de la o persoana de sex feminin care s-a recomandat ca fiind Macesanu Alexandra si care sesiza ca a fost rapita si violata, insa pana la redirectionarea apelului catre dispeceratul I.P.J. Olt, convorbirea s-a intrerupt.ora 11.13: in vederea obtinerii de detalii suplimentare legate de locatie, un politist din patrula de ordine publica pedestrautilizat de victima, ocazie cu care aceasta a indicat detalii despre locatia unde se afla si a comunicat adresa de pe cartea de vizita care apartinea unui inginer de cadastru, pe nume........ora 11.29: seful Biroului Investigatii Criminale, ocazie cu care acesta a incercat sa o calmeze pe fata si sa obtina detalii suplimentare despre locatie.***Pe site-ul Ziaristii.com este formulata urmatoarea ipoteza: ""., mai scriu specialistii pe Internet.***In mod ciudat, pana joi nu a fost furnizata opiniei publice nicio informatie despre telefonul mobil personal al Alexandrei, el fiind, gratie marturisirilor rapitorului. "Am efectuat o conducere in teren cu inculpatul care ne-a condus spre locul in care a fost aruncat telefonul, care a si fost gasit", a declarat vineri, purtatorul de cuvant al DIICOT . ().Atunci cand se apeleaza 112, STS primeste in mod automat un set de informatii primare. Aceste informatii localizeaza destul de grosolan locatia. Dar, pe langa parametrii trimisi de catre operatorul de telefonie mobila catre STS (stabiliti printr-o ordonanta depasita de vremuri), terminalul mobil schimba cu reteaua o serie de alte informatii.Intr-un astfel de caz,, prin proceduri tehnice specifice care presupuna cartelei SIM intr-un sistem de trasare.Nu stiu cine genereaza interactiunea cu operatorul de telefonie mobila, insa in mod cert, nu trebuie chemat neaparat inginerul de acasa, ca s-o faca.Este vorba despre acele "" - colectarea de informatii suplimentare ale mobilului. Pe scurt, sistemele tehnice din retea trimit diverse interogari terminalului mobil pentru a obtine informatii aditionale, adica masoara acel timp de raspuns () care in mod normal nu se contorizeaza, forteaza telefonul sa faca unele operatii pentru a obtine rezultate aditionale.Asadar,, chiar daca intervalul intre apeluri a fost scurt.Multa lume nu pricepe diferenta foarte subtila intre primul nivel de localizare, pe care il poate obtine STS, si al doilea nivel de localizare, obtinut in urma unor operatiuni specifice.Acelnu se transmite automat, ci doar prin procedura despre care va spuneam si in cel mai rau caz, are aproximatie de 550 m. Insa acea coroana de cerc de 550 m este doar in cazuri extrem de rare, cand apelul se efectueaza din zone izolate, "unde abia exista o liniuta de semnal". A fost cazul din Apuseni, zona muntoasa. In aproape orice zona urbana, terminalul mobil este in contact cu mai mult de o "antena" a operatorului de telefonie mobila. Asadar, daca existau cel putin 2-3 antene in zona, coroana de cerc cu lungime de 550 m se restrangea semnificativ.Eu sunt de acord ca nu toti trebuie sa stim toate astea, fiindca nu suntem toti nici medici sau ingineri, dar, probabil nu la orice nivel al sefului de post. Seful de la criminalistica, seful IPJ, prim procurorul trebuie sa stie si ei macar ca exista aceste posibilitati.Eu nu inteleg de ce in spatiul public sau la comisia din Parlament nu s-a raspuns inca la aceasta intrebare:. Raspunsul simplist e ca era telefonul inchis. Dar telefonul de la care a vorbit fata nu a fost inchis imediat! La telefonul respectiv s-a vorbit de mai multe ori, a fost deschis un interval de timp suficient.Stim cu totii ca atunci cand nu e acoperire intr-o anumita tehonlogie (4G/3G/2G), telefonul se ataseaza automat in alta retea disponibila, a aceluiasi operator, bineinteles: nu e retea pentru 4G, telefonul trece in 3G. Retelele 2G, 3G, 4G pot fi vazute ca retele separate, independente una de cealalta, sunt paralele din punct de vedere radio. Practic, operatorul are mai multe drumuri din punctul A in punctul B: prin 2G, prin 3G sau prin 4G. Reteaua 4G fiind cea mai performanta, este preferata automat de telefonul mobil, iar telefonul schimba tot timpul informatii cu o singura retea, la un moment de timp, nu schimba cu toate.Si daca acolo ar fi fost o singura celula, ceea ce inseamna o eroare mai mare, de 550 m,, dupa care il puteau obliga sa se autentifice si in reteaua de 2G. Deci, practic, puteau restrange foarte mult aria aceasta initiala, care in cel mai rau caz era un sector de cerc cu raza de 550 m.Operatorul si probabil si SRI. Procurorul putea sa ceara: "Domnule, spune-mi localizarea telefonului!" Baietii aia, cand se uitau, spuneau: "Aici e o singura retea/mai multe, o singura antena sau mai multe, aproximatia e 550 m. Dar eu vad ca telefonul asta e acum conectat in 4G, ia sa-l fortez sa se conecteze in 3G". Si mai obtineau o informatie, cu care, din cei 550 de metri initial mai scadea eroarea. Iar daca erau mai multe antene, deja vorbim de cativa metri.Nu au scuza!Da, bineinteles. Mai ales ca, pentru ca astfel de oameni mai trimit un mesaj, mai intra pe Internet, mai suna, mai fac ceva din greseala, fiindca nu toti rapitorii sunt genii.Da, puteau luamentionate. Vedeau cu cine s-a vorbit si ii sunau: "Buna ziua, cu cine ati vorbit acum 5 minute, acum 10 minute?" Se puteau corobora informatii aditionale din moment ce se cunosteau 2-3 numere de telefon de pe care se initiasera apeluri pe acest subiect. Plus caAnalizarea raportului de apeluri emise/receptionate pe aceste numere de telefon si stabilirea exacta a locatiei acestora (prin procedura specifica de mai sus) banuiesc ca generau indicii palpabile.Desigur, conversatiile nu sunt stocate (decat daca sunt puse sub monitorizare), insa registrul tuturor conversatiilor, si chiar informatii suplimentare, se pastreaza. Coroborand aceste informatii, existau multe excluderi. Oricum,Se mai putea afla si numarul de telefon al inginerului de la cadastru (care aparea pe cartea de vizita despre care a vorbit Alexandra, n.red) si prin aceeasi procedura de mai sus se putea concluziona ca acea persoana nu se afla in locatia din care sunase persoana de sex feminin.Daca ne referim la ziua de joi, cand parintii informasera Politia despre disparitie, stiindu-i numarul de telefon al fetei, aceeasi procedura se putea face de joi seara, dar trebuia ca telefonul sa fi fost deschis.Insa,. Dar nu atat de amanuntit, pentru ca nu se mai poate interactiona cu el. Insa, atunci cand telefonul se inchide, cand se ia curentul de tot din el, el transmite retelei un fel de mesaj de "" in care apar niste informatii despre situatia lui: unde e, in ce conditii era acolo din punct de vedere al conexiunii la retea. Acele informatii sunt tot unele primare, se spune in ce celula era: in Caracalul de Sud sau de Nord etc., dar nu spune "era la 5 metri de...". Totusi, si asta e o informatie!Da, asa cum va spuneam inainte,Adaugand si informatiile pe care oricum le mai are Politia despre diverse persoane sau bagajul cu detalii al sectoristilor acelor zone, cazul putea fi elucidat.Se poate sa fie si o retea de felul celor despre care vorbiti, dar eu cred ca e si lipsa de profesionalism.Probabil ca si unii procurori, la nivel de drept, ei stiu ca daca cer niste informatii operatorul le mai poate da ceva, dar nu traduc in mintea lor cum si in ce conditii si ce se poate obtine, de fapt.Identificarea exacta se poate face doar daca telefonul (numarul de telefon) este supus procedurii tehnice specifice detaliata mai sus.STS nu stie aceste lucruri in momentul apelului, ci stie o arie mai mare sau mai mica de unde se initiaza apelul. Practic, trecerea la urmatorul nivel de localizare se face prin acea activare manuala a numarului de telefon intr-un sistem de trasare pe care operatorii de telefonie mobila il au.La cazul din Apuseni, dupa cateva ore, operatorului i-a fost solicitat acest lucru, insa intre timp pasagerii din avion au fost gasiti de localnici, fiindca i s-a solicitat tarziu.Da, in mod cert, sub doua aspecte:Crearea uneiprin care autoritatile romane sa utilizeze in caz de apel la 112 mai mult decat informatiile de localizare primara transmise de catre un terminal mobil. Ele exista, exista si acces la ele, doar ca intreaga procedura actualmente se dovedeste nefunctionala.Legislatia poate(Advanced Mobile Location) . Practic, orice telefon mobil care are GPS (cele mai multe au), in momentul in care apeleaza 112, transmite locatia in mod exact sistemului unic de urgenta.Google a lansat in iulie 2016 acest serviciu gratuit (la ei se numeste EML - Emergency Mobile Localization), iar integrarea lui cu sistemul unic 112 presupune mici modificari tehnice, care sunt infime in comparatie cu beneficiul rezultat.Operatorii din Romania pot face o situatie exacta a procentului celor care nu folosesc smartphone-uri, iar pentru mica diferenta ramasa, singura procedura posibila este cea descrisa in prima parte - aceea cu activarea manuala in reteaua radio a operatorului cu trase pentru numarul de telefon specific.O alta varianta nu exista. Aceea cusa porneasca aplicatia si sa transmita operatorului coordonatele.Ramane intrebarea critica:Se obtinea locatia cu precizie utila.