Alexandra si Luiza, umilite din nou. Atacul hienelor

O armata de hiene care, profitand de jalnica prestatie a DIICOT, joaca cinic acest caz in mintile oamenilor.Informatiile pe care le consider certitudini in acest moment sunt urmatoarele: Dinca este un obsedat sexual, a recunocut pe langa cele doua crime (si este posibil sa nu fie singurele) si cateva violuri.Ucidea de furie, atunci cand intampina o rezistenta puternica. Nu a avut complici si nu a rapit fetele ca parte a unei retele. Nu exista niciun indiciu, ce sa mai vorbim despre probe, ca Dinca ar fi parte dintr-o retea sau ar fi avut vreun complice, in sensul Codului Penal, nu in sens metaforic, adica autoritati ineficiente.Si totusi in presa mai nimeni nu spune lucrurile acestea, in schimb este inflatie de inventii. Si va dau doar doua exemple, cel mai scandaloase:Saptamana trecuta Antena3 anunta cu titluri galbene ca oasele gasite in padure ar fi tot ale Alexandrei, nu ale Luizei. Fake news ca la carte pentru ca in momentul respectiv analiza oaselor gasite in padure nici macar nu incepuse. Cutiile cu probe au fost deschise la INML abia in dimineata urmatoare acestui anunt.Sau informatia ca Dinca a coordonat o retea de prostituate la Bari. Doar ca Dinca nu a fost niciodata la Bari, ci doar la Vicenza, adica in partea opusa a Italiei.Desi reporterii mai informati spun cu jumatate de gura ca nu exista niciun indiciu privind apartenenta lui Dinca la vreo retea, numai despre asta se vorbeste peste tot. Oare de ce?Singurii care cred ca au un motiv corect sunt cei care doresc ca pornind de la acest caz sa se discute despre o realitate cu mult subestimata in Romania - traficul de persoane. Si cred ca aceasta este singura abordare corecta:DIICOT ar trebui sa fie preocupat in mod real de acest fenomen, nu numai de bilanturi triumfaliste . 40 de rechizitorii in 2018 o fi un motiv de mandrie? La fel de mare ca dosarul Luizei pe care DIICOT Craiova a dormit cu poza masinii intre coperti.Sunt probabil adevarate relatarile despre retele, despre femei vandute ca vitele, despre mafioti si bine ar face DIICOT sa le ancheteze serios macar de acum inainte. Dar ele nu sunt despre Dinca.Dinca este un caz distinct, care ar trebui investigat distinct, de un parchet competent, care cu singuranta nu este DIICOT. De ce, totusi, insistenta paradoxala ca acest caz de crima sa ramana la un parchet necompetent si chiar incompetent pentru o asemenea cazuistica?Aici incepe atacul hienelor. Televiziunile de stiri au prins o prada inestimabil de valoroasa la vreme de vara cand nici Guvernul nu mai cade. Povestea criminalului in serie este punctuala, pana la urma, expira. Pana sa mai apara victime noi, e nevoie sa o intretii, sa o amplifici.Si o amplifici cu povesti complicate in care Dinca devine un fel de "ombelico del mondo", cap de crima organizata transfrontaliera. Nu exista nicio dovada, niciun indiciu ca Dinca ar fi depasit limitele curtii lui blestemate.Perchezitia informatica a telefoanelor, a laptopului nu au aratat decat ca accesa site-uri porno. Ceea ce era previzibil.Tehnica e simpla, informatia privind reteaua lui Dinca este prezentata ca un truism care nici macar nu mai trebuie dovedit, ci doar detaliat. Aici un rol l-a avut si DIICOT, care a impins pe surse tot felul de scenarii care sa justifice competenta sa asupra cazului.Avem apoi aventurierii. Unul este avocatul Tonel Pop, un personaj extrem de sulfuros, cu un trecut complicat, avocat oficial al PSD, dar si apropiat de interlopii din Caracal . Omul capuseaza familia Luizei, in opinia mea, si cred ca a fost plantat acolo pentru a avea acces la toate informatiile si pentru a arunca tot felul de fumigene.Despre dl Pop spune totul faptul ca ofiterii de la Omoruri l-au dat afara din casa lui Dinca dupa ce l-au prins facandu-si selfie-uri in mijlocul campului infractional.O alta sursa de scandal este Alexandru Cumpanasu, capusa familiei Alexandrei. Din informatiile mele, dl Cumpanasu e ruda cu Alexandra cam de la Adam si Eva, dar dincolo de asta mie mi se pare foarte straniu faptul ca domnia sa nu pare deloc interesat de ancheta crimei in sine si nu vrea sa o vada pe mainile cele mai bune, adica ale unor procurori criminalisti.Nu, dl Cumpanasu vrea doar cat mai mult scandal. Vantura teoria conspiratiei, trage cu dintii ca moartea fetei sa fie anchetata de cei mai necompetenti procurori, face turul televiziunilor, joaca teatru pe alocuri grosier, lanseaza tot felul de scenarii, se victimizeaza, se eroizeaza, amplifica o asteptare despre care, daca e apropiat anchetei, ar trebui sa stie ca este total nefondata.Dl Cumpanasu isi face imagine pe gratis pentru un obiectiv pe care il vom descoperi probabil cat de curand.Mai amusina desigur si tot felul de fosti, neconsolati cu ideea ca au iesit din joc si care mai vor sa traiasca un dram de glorie, aceea de care nu au avut parte la vremea lor fie pentru ca erau mediocri, fie pentru ca pe vremea lor anchetele nu se faceau in direct la TV.Dl Costica, candva la Omoruri, zice cum i-ar aresta el pe toti si povesteste inflacarat cum l-a prins el pe Passaris, fantezia celui care in actiunea finala impotriva temutului criminal a stat sa pazeasca usa blocului.Dl Belis s-o fi gandit ca e ultima data cand i se cere parerea, o expune fara sa aiba habar de detaliile concrete si se face de ras in fata legistilor care stiu ca un corp poate arde la 800 de grade in 5-6 ore.Exista si calcul politic cinic pe care il vad la cativa actori mai experimentati precum Traian Basescu. Este un moment bun ca statul acesta, si asa facut tandari, sa mai primeasca niste lovituri extrem de perverse.Pentru ca orice va arata pana la urma ancheta nimeni nu va mai crede nimic si pe nimeni. Sigur ca institutiile merita soarta aceasta, pentru felul in care au actionat si pentru comunicarea foarte proasta, dar anarhia nu serveste nimanui. Institutiile trebuie reformate, insa ceea ce se urmareste este doar o decredibilizare generala care sa paralizeze complet statul.Si in tot acest bulion nu putea lipsi si interesul extern. In modul cel mai ticalos cu putinta, securitatea rusofila si antiamericana, dinozaurii (nicio legatura desigur cu mamutii radioactivi), au impins scenariul pe inima Sputnik: beneficiarii retelelor sunt soldatii americani de la Deveselu. Un scenariu acreditat de la o crosetare tabloida plecand de la un dosar DIICOT vechi, instrumentat pe vremea cand baza de la Deveselu era in constructie.Dar detaliile nu mai conteaza cand narativul impus este ca americanii ne violeaza fetele. Asta cand nu le iau de-a dreptul, ca pe Sorina ca sa-i fure organele, nu-i asa?Amuzant este ca sora unui autentic traficant de fete, dispusa sa vorbeasca in direct tocmai la Antena3 pentru a acuza uciderea fratelui sau, a zis verde in fata ca nu intelege de ce Dinca e legat de retele, pentru ca nu are nicio treaba cu ele.Si uite asa, fetele acestea nefericite au ajuns sa fie umilite chiar si dupa moarte, de interesele hienelor flamande. Si, pana la urma, dupa ce isteria isi va fi atins scopul emotional, cazurile vor fi uitate si abandonate din nou pana la urmatoarea emotie.