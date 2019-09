Ambasada Olandei a reactionat in cazul fetitei rapite si ucise in Dambovita

Ziare.

"Cu mare regret, Ambasada Regatului Olandei a aflat despre moartea tragica a unei fetite la Gura Sutii. Autoritatile olandeze sunt pregatite sa acorde sprijin colegilor romani.Politia si autoritatile judiciare din ambele tari sunt in contact direct", anunta Ambasada Olandei.Un cetatean olandez a fost pus sub acuzare de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita, pentru omor calificat, agresiune sexuala si lipsire de libertate in mod ilegal prin rapire in cazul uciderii fetitei de 11 ani din Gura Sutii, disparuta vineri si gasita moarta duminica dupa-amiaza, cu urme de violenta pe corp.