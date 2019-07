Ampla actiune la Caracal, transmisa in direct la TV: Politistii au un pont ca Alexandra ar fi in viata si sparg usi ca s-o gaseasca

Mesajul ar fi fost primit pe Facebook

Foto: captura video Digi24

Ziare.

com

de o femeie din localitate. Autorul mesajului spunea ca Alexandra traieste, dar este legata in podul unei case in curtea careia s-ar afla mai multe salcii si ca trebuie gasita pentru ca altfel va muri de foame, relateaza Digi24.Ca urmare a acestei noi informatii,Unii proprietari au acceptat sa le deschida politistilor, insa la una dintre locuinte acestia au spart poarta in direct, ca sa poata intra.Pana in jurul orei 13, oamenii legii nu au gasit nicio proba ca fata ar fi in viata sau ca ar fi fost scoasa din locuinta suspectului Dinca, insa intreaga operatiune este foarte spectaculoasa si transmisa live pe mai multe posturi.De asemenea, televiziunile de stiri relateaza ca se fac cercetari si in zona. Cativa scafandri au intrat in apele lacului, pe malul caruia se afla mai multi politisti.Conform Digi24, multi localnici din zona casei lui Gheorghe Dinca se tem sa vorbeasca cu presa si nu se stie de ce. Mai mult, unii au amenintat ca le sparg camerele de filmare jurnalistilor, daca mai filmeaza, in timp ce un localnic a declarat marti seara, intr-o interventie la Antena1, ca in Caracal ar exista o retea de trafic de minore, relateaza Aktual24.ro In paralel, tot azi, Gheorghe Dinca a fost adus sub escorta la Penitenciarul Jilava pentru investigatii medicale si expertiza psihiatrica.C.B.