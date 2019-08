Analizele ADN vor fi reluate pentru oasele gasite in padure. IML: Rapoartele de pana acum sunt preliminare

Ziare.

"La acest moment, INML Mina Minovici Bucuresti, prin expertii sai, la solicitarea organelor de urmarire penala, efectueaza activitati specifice de medicina legala in cazul mediatizat de la Caracal.Contrar unor afirmatii care au aparut in spatiul public, INML Mina Minovici Bucuresti nu a emis comunicate, ci a intocmit rapoarte de expertiza conform procedurilor legale", se arata intr-un mesaj transmis de directorul INML , George Curca.Potrivit sursei citate, datele medico-legale continute in aceste rapoarte de expertiza au valoare stiintifica si constituie elemente probatorii puse la dispozitia anchetatorilor."Este important de subliniat faptul caFata de acest aspect, aratam faptul ca rapoartele de expertiza ce au fost intocmite si comunicate organelor de urmarire penala pana la momentul actual sunt preliminare, intrucat rezultatele obtinute sunt partiale", mai atrage atentia seful INML.Totodata, pentru date medico-legale complete, specialistii INML continua cu expertiza medico-legala si cu alte activitati de laborator antropologice si genetice."In acest sens,. Totodata, pentru a completa datele medico-legale in interesul justitiei, se desfasoara un proces de reesantionare si de reluare a analizelor ADN, proces care va continua, chiar daca materialul osos avut la dispozitie este in stare avansata de degradare", mai arata Curca. Specialistii INML nu au putut identifica niciun profil ADN de pe oasele gasite in padure , in cazul Caracal, deoarece erau intr-o stare de calcinare excesiva, a informat, sambata, DIICOT.Procurorii au retrimis INML dispozitie de refacere a analizei.