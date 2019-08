Anchetatorii au gasit noi probe in masina lui Dinca: O poseta albastra, care nu e nici a Alexandrei si nici a Luizei

Noi mijloace de proba

Potrivit Digi24 , anchetatorii au gasit in masina inculpatului un cercel si o poseta, insa obiectele nu apartin nici Alexandrei si nici Luizei, intrucat nu au fost recunoscute de parintii fetelor.Astfel, procurorii au cerut o noua expertiza. Aceste doua obiecte ar putea indica o a treia victima, in conditiile in care parintii fetelor nu le recunosc.Initial, in masina lui Gheorghe Dinca a fost gasit un cercel, pe care mama Alexandrei Macesanu l-a recunoscut ca fiind al fiicei sale. Atunci a fost gasita si poseta albastra.Ulterior, in cadrul unor noi perchezitii, dupa ce au demontat pana la schelet masina, anchetatorii au gasit un alt cercel, diferit de primul.Precizam ca la momentul disparitiei Luiza avea un rucsac, care nu a fost gasit pana acum.Totodata, DIICOT a anuntat ca a cerut si expertizarea unor noi mijloace de proba."In cauza a fost dispusa expertizarea unor noi mijloace de proba in scopul evaluarii valentelor probatorii ale acestora de catre Institutul National de Medicina Legala 'Mina Minovici' si Institutul National de Criminalistica din cadrul IGPR", se arata intr-un comunicat al DIICOT , remis luni.Procurorii au mai precizat ca, in perioada 15-19 august, au continuat perchezitia efectuata la domiciliul inculpatului Dinca Gheorghe, respectiv, activitatea de scanare si excavare a zonelor delimitate."De asemenea, in aceasta perioada au fost audiate persoane care aveau cunostinta despre fapte sau imprejurari care ar putea constitui probe in dosarul penal privind pe inculpatul Dinca Gheorghe", potrivit sursei citate.