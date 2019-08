Anchetatorii au revenit la casa lui Gheorghe Dinca pentru o noua zi de cautari. Perchezitiile au inceput

Ziare.

In cursul zilei de sambata, trei telefoane care ii apartin lui Gheorghe Dinca au fost ridicate si urmeaza sa fie expertizate de specialisti.Alte fragmente osoase si probe biologice au fost recoltate, tot sambata, in urma cercetarilor efectuate de anchetatori la locuinta lui Gheorghe Dinca, din Caracal.Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, ca este vorba de haine de dama si posibile urme de sange. Si hainele de dama gasite in locuinta lui Dinca au urme biologice pe ele.De asemenea, dupa mai bine de o ora de verificari intr-un lan de floarea soarelui, ofiterii s-au retras, fara sa fi gasit telefonul Luizei, care ar fi fost singura proba directa ce ar fi dus la incriminarea lui Gheorghe Dinca, pe langa propria declaratie.In ceea ce priveste beciul cu arhitectura complicata, acesta ar fi, de fapt, o rampa pentru masini, unde erau puse autoturismele in timp ce Dinca lucra sub ele.Beciul nu a fost inca verificat, deoarece nu ar fi informatii, la acest moment, ca fetele ar fi fost tinute acolo.Anchetatorii, care au efectuat si sambata cercetari la casa lui Gheorghe Dinca, ar fi gasit un beci cu o arhitectura complicata , au precizat, pentru Mediafax, surse apropiate cazului.Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut doua crime, a fost adus, sambata, la locuinta sa din Caracal, unde a participat, alaturi de procurorii DIICOT, la cercetarile din Casa Groazei.Intre timp, familia Alexandrei a aflat ca ADN-ul fetei coincide cu cel din oasele si cenusa recoltate.