Aproape 900 de germani, invitati la politie sa dea probe ADN in cazul unei fetite omorate acum 23 de ani

Crima a avut loc in localitatea Grevenbroich, din vestul Germaniei. Claudia plecase la plimbare cu cainele unor vecini, dar nu s-a mai intors acasa. Dupa doua zile, trupul ei neinsufletit, stropit cu benzina si incendiat, a fost gasit pe o carare laturalnica din apropiere de Euskirchen (70 de km mai la sud), relateaza AP Luni intregi investigatorii au facut tot posibilul sa afle cine este criminalul, apeland intens la ajutorul localnicilor. Postere cu fetita au fost afisate in autobuze si gari. Timp de un an intreg cazul a fost mentinut in atentia publicului, prin intermediul televiziunilor. O recompensa a fost oferita si era pentru prima oara in regiunea din vestul Germaniei cand un caz de crima a avut o pagina special dedicata, fara ca autorul crimei sa fie totusi descoperit.Un nou impuls a fost dat in 2010, cand anchetatorii au anuntat ca au facut teste ADN pentru 350 de barbati din zona, din pacate, tot fara niciun rezultat pe moment. Insa investigatorii au obtinut atunci anumite indicii.Zilele acestea, Politia a mers din poarta in poarta, a pus intrebatri si a invitat aproape 900 de barbati sa se prezinte voluntar pentru recoltarea de probe ADN, mai exact de saliva. Toti cei abordati aveau in 1996 intre 14 si 70 de ani.Anchetatorii spun ca probe de ADN au fost gasite pe corpul fetitei si ca sunt sperante ca aceasta noua testare in masa sa ii conduca spre criminal. Nu toti cei invitati sunt suspecti, subliniaza Politia, si chiar daca este foarte probabil ca ucigasul sa nu dea curs invitatiei, exista, rezultatul putand fi elocvent.Recoltarea probelor ADN se va face in incinta unei scoli din localitate, pe parcursul urmatoarelor doua saptamani. Politistii dau asigurari ca toate rezultatele care nu vor fi in concordanta cu analizele genetice ale criminalului vor fi sterse din baza de date.Conform presei locale, sambata dimineata primii dintre cei invitati se prezentasera deja pentru testari.La inceputul acestei luni, tatal Claudiei s-a adresat public concetatenilor sai, printr-un apel video emotionant. "Dupa 23 de ani, exista o sansa uriasa sa aflam adevarul despre soarta trista a copilei mele. Criminalul s-a ascuns prea mult timp in spatele nostru, al tuturor", a spus tatal Claudiei.C.B.