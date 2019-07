Cazul Caracal: Procurorii sustin ca politistii nu au stat in fata casei, ci abia la 5:30 s-au gasit echipaje sa intervina! Vecinii nu au sunat la 112

in 45 de minute sunt emise mandatele de perchezitie pentru cea de a patra locatie, atunci cand este identificata de politie, dar Politia anunta ca nu mai are oameni disponibili la sediu!

o echipa de politie se formeaza pentru a merge la casa unde se afla victima abia la 5:30, la distanta de doua ore si un sfert! de cand au fost emise mandatele de perchezitie

Principalele informatii furnizate de asociatia procurorilor:- intre momentul in care a fost inregistrat apelul Alexandrei la 112 si depunerea dosarului penal de catre politie la parchet au trecut patru ore si jumatate;- de la inregistrarea dosarului pana la emiterea de catre procuror a ordinului de interceptare a trecut jumatate de ora;- mai bine de trei ore trec pana sunt furnizate posibilele locatii unde s-ar afla fata;- 35 de minute trec pana sunt emise mandatele de perchezitii si 8 minute pana se intra in cele trei locatii;- niciun vecin al suspectului nu a sunat la 112 pentru ca ar fi auzit tipete;- victima nu a dat informatii la 112 despre vreun service, ci doar a spus ca vede un copac, un gard rosu, un brad, cainii si un autoturism;- un echipaj al Directiei de Operatiuni Speciale a venit de la Bucuresti si la ora 22,00 a ajuns la fata locului in incercarea de a ajuta la localizare;- localizarea a fost facuta cu tehnica disponibila, deficitara, aceeasi ca in toate dosarele penale instrumentate in ultimii 3 ani;- niciun procuror nu a interzis politistilor sa intre in locatie."Stimati cetateni,In ultimele 24 de ore au existat multe informatii in spatiul public, contradictorii sau inexacte, fie ca au venit de la persoane private sau de la reprezentantii autoritatilor. Nu dorim pe aceasta cale sa ne scuzam pentru faptul ca autoritatile statului, in acest caz, nu au reusit sa salveze viata a doua tinere, nici sa aratam vinovati sau probleme juridice de interpretare a textelor legale in vigoare.Intre obligatia de rezerva si datoria noastra fata de beneficiarul sistemului de justitie, cetateanul, am ales sa prezentam cronologia zilelor de 24-25 iulie 2019, astfel cum a fost ea constatata de colegii procurori, fiecare dintre dumneavoastra putand sa analizeze si sa traga concluziile pe care le considera corecte:Miercuri, 24.07.2019- ziua in care victima a disparutJoi, dimineata, 25.07.2019 - parintii victimei anunta politia cu privire la disparitieJoi, ora 11,00 - victima apeleaza Serviciul de Urgenta 112 de mai multe oriJoi, ora 15,30 - Dosarul penal pentru lipsire de libertate este inregistrat de politie la Parchetul de pe langa Judecatoria CaracalJoi, in jurul orei 16,00 - procurorul emite ordonanta provizorie de interceptare si localizare pentru doua numere de telefon ce au rezultat din informatiiJoi, ora 19,15 - este primita informatia ca victima ar putea fi in 3 locatii dintr-o comunaJoi, ora 19,50 - sunt emise mandate de perchezitie pentru cele 3 locatiiJoi, ora 19,58 - se intra cu mandatele de perchezitie in cele 3 locatiiJoi, ora 19,58 - 21,00 - se efectueaza cele 3 perchezitii fara a fi identificata victima sau alte probeJoi, ora 21.00 - vineri 02,00 - se vizioneaza imagini ale unor camere de supraveghere private aflate pe un presupus traseu al unui presupus faptuitor deoarece exista o informatie despre un autoturism implicat intr-o alta speta asemanatoareVineri, ora 02,00 - se identifica proprietarul autoturismuluiVineri, ora 02,00 - sunt trimise echipaje de politie in zona de domiciliu a proprietarului, unde se constata ca nu exista nicio activitateVineri, ora 02,20 - sunt solicitate mandate de perchezitie pentru locatia suspecta si alte 2 posibile locuriVineri, ora 03,05 - sunt luate mandatele de perchezitie de la instantaVineri, ora 03,15 - Politia anunta ca nu mai are oameni disponibili la sediuVineri, ora 05,30 - se constituie echipa de politistiVineri, ora 06,00 - se intra in locurile pentru care au fost luate mandatele de perchezitie, inclusiv in locuinta suspectului.De asemenea, datele cunoscute de procurori indica faptul caIn cauza au fost supravegheate toate numerele de telefon disponibile si cu privire la care exista o suspiciune ca aveau legatura cu cauza, in conditiile legii, in incercarea de a identifica locul unde este victima. Victima nu a dat informatii la 112 despre vreun service, ci doar a spus ca vede un copac, un gard rosu, un brad, cainii si un autoturism.In cauza nu s-a utilizat tehnica SRI, indisponibila anchetelor penale dupa decizia CCR.De aceea, joi, un echipaj al Directiei de Operatiuni Speciale a venit de la Bucuresti si la ora 22,00 a ajuns la fata locului in incercarea de a ajuta la localizare. La ora 23:00 nu se stia locul unde s-ar fi putut afla victima, iar localizarea a fost facuta cu tehnica disponibila, deficitara, aceeasi ca in toate dosarele penale instrumentate in ultimii 3 ani.La prima suspiciune cu privire la locul unde s-ar putea afla victima echipajele de politie au fost trimise sa faca investigatiile necesare, iar procurorii au dat indicatii ca la cel mai mic semn de activitate sa intre. Niciun procuror nu a interzis politistilor sa intre in locatie, acestia comunicand ca nicio activitate nu se auzea si nu se observa in interiorul curtii sau al casei.Ulterior acestor activitati, s-a stabilit ca joi, in jurul orei 13,00 vecinii au observat si au putut simti miros de fum, dar au crezut ca e de la treburi casnice iar cu ocazia perchezitiei un corp a fost gasit carbonizat.AMASP considera ca este necesar sa fie clarificate orice aspecte care au ingreunat sau impiedicat ancheta in acest caz si daca au existat erori sau incalcari ale dispozitiilor legale, indiferent de persoana care le-ar fi savarsit.Intelegem ca toate autoritatile statului au o obligatie pozitiva de a interveni si de a apara viata si integritate cetatenilor, ceea ce presupune ca in conditii de urgenta, in care timpul este de esenta indeplinirii acestei obligatii sa existe dispozitiile legale si mijloacele tehnice necesare pentru a o putea indeplini. Ne pare rau ca in aceasta situatie nu au existat si ca autoritatile statului nu au putut proteja drepturile fundamentale, respectiv dreptul la viata.Suntem constienti ca nicio explicatie si nicio analiza a situatiei juridice nu vor putea atenua tragedia din ultimele zile si nu va sterge durerea resimtita in aceste momente de familiile si prietenii victimelor.Tuturor celor care le-au cunoscut pe cele doua tinere le prezentam condoleantele noastre!"