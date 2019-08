Avocat: A fost gasit telefonul de pe care Dinca a sunat familia Luizei. Au fost descoperite si noi fragmente de oase

Au fost gasite noi fragmente osoase

"Informaticienii desfasoara la fata locului expertiza informatica. A fost gasit si se expertizeaza, respectiv se copiaza datele, dintr-un alt telefon ce apartine lui Dinca. Al patrulea telefon. Este vorba despre un telefon si o cartela pe care Dinca le-a folosit in momentul in care a sunat familia Luizei. Organele au reusit sa depisteze acest telefon la o familie. Se descarca datele si de pe acest mediu de stocare", a declarat Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, citat de Agerpres.Avocatul a mai spus ca specialistii DIICOT vor efectua joi o expertiza in cazul celor trei telefoane, unui laptop si unui aparat foto, gasite anterior in locuinta lui Gheorghe Dinca."Informaticienii DIICOT proceseaza datele pentru a putea fi deschise maine. Exista niste software care le prelucreaza pentru a putea fi deschise. S-ar putea ca DIICOT sa iasa intr-o conferinta de presa sa va explice din ce categorie sunt acele date. (...) A sosit si telefonul Alexandrei, care nu a fost expertizat din punct de vedere informatic, ci numai probele biologice. Este in lucru la informaticieni", a precizat Pop.El a adaugat ca au fost gasite alte fragmente osoase, dintre care unele sunt de natura umana.Pop a mai spus, miercuri, ca noi fragmente de oase, aproape sigur de natura umana, s-au gasit si miercuri, "in interior, dar la suprafata"."Se punea problema daca se sapa, nu se sapa. Trebuie sa intelegeti ca inainte de a putea sa sape sau sa sparga betoane sau sa intre in acele buncare si ce mai avea Dinca pe acolo trebuie sa perie toata zona la suprafata.Daca toata zona nu ar fi periata si nu s-ar aduna toate probele de la suprafata si ar intra cu excavatoare, s-ar distruge probele de la suprafata. Va pot spune ca s-au mai gasit fragmente de oase, unele aproape sigur de natura umana, in interior, dar la suprafata. Si astazi s-au gasit in continuare fragmente osoase", a declarat avocatul, citat de Mediafax.Politistii criminalisti si procurorii DIICOT continua miercuri, pentru a sasea zi, cercetarile la locuinta lui Gheorghe Dinca din Caracal, cel care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu.