Avocatul familiei Luizei sustine ca exista o a treia victima si crede ca "anchetatorii se invart sa nu izbucneasca un alt scandal"

Potrivit avocatului Tonel Pop, exista bijuterii care arata ca ar fi inca o victima, pe langa Luiza si Alexandra."Din punctul meu de vedere, exista probe pentru a treia victima omorata de Gheorghe Dinica. Din datele si indiciile pe care le am se incearca sa nu se dea posibilitatea existentei unei a treia victime decedata.Sunt indicii ca anchetatorii se invart ca sa nu izbucneasca un alt scandal. Se vede ca INML nu face testul pentru a se confirma posibilitatea existentei unei alte crime. Sunt multe elemente in plus care duc la o alta posibila persoana decedata, cum ar fi obiecte vestimentare si bijuterii", a declarat, avocatul familiei Luizei, citat de Mediafax.Amintim ca, sambata, DIICOT a anuntat ca specialistii INML nu au putut identifica niciun profil ADN de pe oasele gasite in padure , in cazul Caracal despre care Gheorghe Dinca a sustinut ca ar fi ale Luizei Melencu, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie.Din comunicat aflam ca inca nu au fost testate toate fragmentele gasite in locul indicat de Dinca si ca urmeaza ca analizele sa continua, precum si ca cele actuale sa fie refacute.Mama Luizei, Monica Melencu, a declarat insa ca nu are incredere in raportul INML si va cere o expertiza internationala pentru a fi sigura daca ramasitele apartin sau nu fiicei sale.La randul sau, avocatul Tonel Pop a spus ca specialistii INML ar fi trebuit sa anunte cu mult timp inainte ca oasele gasite in padure sunt prea calcinate si nu poate fi identificat un profil ADN din ele."Nu le trebuiau atatea zile pentru a spune chestia asta. Cred ca au inceput sa ia mult mai in serios aceste rezultate. Faptul ca s-a vorbit despre expertize internationale, faptul ca aceste lucruri, tara e pur si simplu revoltata, cred ca i-a facut sa fie mai atenti si sa nu isi mai dea cu presupusul.Cred ca este ceva putin ciudat in expertiza facuta, unde a fost indicata Alxandra si acum au fost mult mai atenti si mult mai precauti, asta cred eu. Sunt si alte probe care pot fi supuse ADN-ului si trebuie sa asteptam sa vedem daca din aceste probe, altele decat cele supuse in acest moment, pot sa extraga ADN-ul.Dar nu sa stam cu saptamanile, pentru ca dansii isi dau seama intr-o singura zi daca pot extrage sau nu, nu le trebuie atatea zile si dupa aceea sa faca raportul nu stie cate zile, il da la DIICOT, mai sta nu stiu cate zile", a spus avocatul familiei Luizei, la Antena3.In schimb, expertii intervievati de Digi24 au aratat ca astfel de analize dureaza luni de zile si ca ar trebui evitata supramediatizarea cazului, tocmai pentru a permite ragazul necesar pentru aflarea adevarului.