Avocatul sustine ca Gheorghe Dinca a avut remuscari. Familia lui e socata, iar politistii l-ar fi lovit cu bocancii

I-a fost greu sa-si aminteasca unde a pus-o pe Luiza, ca a ingropat-o noaptea

"A avut o noapte foarte grea dupa perchezitia din prima zi. A fost foarte dificil pentru dansul. L-am sfatuit sa spuna adevarul. I-am spus ca nu il avantajeaza cu nimic daca probele vor dovedi ca este vinovat.A avut niste remuscari fata de ceea ce a facut. A cedat presiunii psihice si nu a mai rezistat. Cand a descris detaliile, i s-a facut rau", a relatat avocatul, care a si confirmat faptul ca Dinca a renuntat la contestatia facuta fata de decizia arestului preventiv Avocatul a mentionat ca a luat legatura si cu familia lui Dinca, precizand ca una dintre fiice, fiul si sotia acestuia sunt socati de ceea ce s-a intamplat."Ieri (luni - n.red) am luat legatura cu o fata de a dansului, fiul cel mare si sotia. Sunt surprinsi. Nu au banuit, ca a fost un tata exemplar. In continuare nu le vine sa creada ca s-a intamplat ce s-a intamplat. Este o situatie foarte foarte dificila. Este regretabil ce s-a intamplat", a continuat avocatul.Bogdan Alexandru a vrut sa clarifice faptul ca suspectul nu a vrut sa incurce autoritatile in privinta locului in care a aruncat cadavrul Luizei Melencu."Nu este adevarat ce a aparut in presa ca inculpatul si-a batut joc de anchetatori, ca nu a indicat locul unde a dus cadavru. Este o chestiune care tine de organizarea anchetatorilor.A tinut mai mult de a se feri de presa. Anchetatorii erau deranjati si se fereau, fugeau 5 km intr-o parte, 6 in alta. Era o organizare a anchetatorilor.Dansul isi aducea aminte, problema e ca si dansul a avut o problema de identificare, ca a urmat un alt traseu. Dansul a mers pe un traseu cu un drum prost, anchetatorii pe un drum bun. Si e greu sa identifici un drum pe care l-ai parcurs pe timp de noapte", a precizat avocatul lui Dinca.Acesta a mai spus ca suspectul ar putea fi dus la un control medical, pentru ca acuza dureri."A fost imobilizat, trantit si i s-au aplicat niste lovituri cu bocancii, dansul spune ca are fracturi costale si de stern. Va fi dus la investigatii medicale. Dureri va pot spune ca a avut, ca pe parcursul audierilor tresarea de durere si probleme de respiratie", a declarat Bogdan Alexandru.