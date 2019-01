Barbat ucis cu drujba in Timis. Atacatorul a taiat usa pentru a intra peste victima

Ziare.

Surse judiciare au declarat, joi dimineata, ca atacatorul se afla in stare de ebrietate.Din primele cercetari, se pare ca cel acuzat de omor, inarmat cu o drujba, a taiat usa partii vatamate, apoi a taiat victima in varsta de 44 de ani in zona capului.A fost anuntat procurorul de serviciu si se efectueaza cercetarea la fata locului.