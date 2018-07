Barbatii gasiti morti in Bucuresti au fost batuti si au cazut de la etaj. Doi suspecti au fost retinuti

Ziare.

De asemenea, cei doi barbati sunt suspectati de uciderea unui alt barbat, in august 2017, in incinta aceleiasi fabrici. Procurorii spun ca ultimele doua victime au fost lovite si au cazut de la primul nivel al halei, suferind multiple traumatisme care au dus la deces Conform unui comunicat transmis marti de Parchetul Tribunalului Bucuresti, cele doua persoane retinute cu o zi in urma in dosarul deschis dupa ce doi paznici au fost gasiti morti in incinta unei fabrici de pe bulevardul Timisoara sunt cercetati pentru omor, respectiv omor calificat (asupra a doua victime).Procurorii spun ca cei doi barbati sunt acuzati de uciderea unui al treilea paznic de la aceeasi fabrica, in august 2017."In noaptea de 13-14.08.2017, in timp ce se aflau in incinta unei fabrici situate pe bulevardul Timisoara din sectorul 6, intr-o hala dezafectata, cei doi inculpati ar fi exercitat acte de violenta asupra victimei I.A., agent de paza care isi desfasura activitatea la obiectivul mentionat, provocandu-i leziuni traumatice cranio-cerebrale - fracturi craniene care au cauzat decesul acesteia", afirma anchetatorii.In noaptea de 15 spre 16 iulie, in incinta aceleiasi fabrici, la primul nivel al unei hale dezafectate, cei doi inculpati ar fi exercitat acte de violenta asupra victimelor M.M. si C.M., agenti de paza, care au provocat caderea acestora la nivelul inferior si lovirea de plan dur, leziunile suferite (traumatism toracic cu multiple fracturi costale, ruptura de splina, traumatism abdominal, ruptura de parenchim renal, respectiv multiple fracturi costale, hemoperitoneu, fractura de bazin) ducand la decesul victimelor, mai spun procurorii Parchetului Tribunalului Bucuresti.In ceea ce priveste fapta din anul 2017, anchetatorii precizeaza ca trupul neinsuflatit al victimei a fost descoperit la circa o luna de la data semnalarii disparitiei acesteia, iar din cauza starii avansate de putrefactie nu s-a putut stabili cu certitudine cauza decesului.Conform sursei citate, in cursul acestei zile va fi sesizat judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bucuresti in vederea luarii masurii arestarii preventive a celor doi barbati.Suspectii sunt doi frati din judetul Vaslui si sunt tot paznici la aceeasi fabrica de ciment de pe bulevardul Timisoara.