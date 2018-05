Bucuresti: O batrana a fost injunghiata mortal in propria casa, posibil de nepotul de 9 ani

Ziare.

com

Femeia a fost gasita injunghiata chiar de fiica acesteia, care venise sa isi ia copilul lasat sa stea cu bunica, informeaza Digi24. In jurul orei 16.00 s-a primit un apel la 112 de la fiica batranei, insa echipajul de urgenta venit nu a mai putut sa faca nimic pentru a o salva.Politistii si criminalistii ajunsi la fata locului iau in calcul ca batrana a fost injunghiata chiar de nepotul de 9 ani cu care era in casa si care suferea de unele tulburari psihice.