Bucuresti: Un sofer a gasit un cadavru in camionul parcat pe Splaiul Independentei

Ziare.

com

"In aceasta seara, in jurul orei 19:00, prin apel 112, un barbat a sesizat ca a gasit in vehiculul sau de transport, lasat pe Splaiul Independentei, Sector 5, un barbat decedat. Apelantul a precizat ca masina se defectase si urma sa o ridice", a transmis, vineri seara, Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca cercetarile au fost preluate de Serviciul Omoruri, in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul.Cadavrul urmeaza sa fie ridicat si transportat la INML in vederea efectuarii necropsiei.