Cadavre gasite pe strada la Galati si Buzau: O femeie a fost ciopartita

Este vorba despre cadavrul ciopartit al unei femei descoperit pe centura Galatiului, dar si trupul unui barbat gasit pe o strada din Buzau, care prezinte urmele unei caderi de la inaltime.Primul caz este al unei femei gasite cu mainile si picioarele sectionate de corp. Corpul a fost descoperit, in noaptea de miercuri spre joi, pe marginea drumului de centura, in Galati. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Galati.Din primele informatii oferite de anchetarori, cadavrul a fost descoperit putin inainte de miezul noptii, pe marginea drumului, transmite News.ro.Imediat, zona a fost impanzita de Politie, iar criminalistii au ridicat probe. Cadavrul a fost dus la Serviciul Judetean de Medicina Legala, pentru necropsie, urmand ca medicii legisti sa stabileasca momentul in care a survenit decesul.Primele informatii arata ca femeia a avut o moarte violenta, mainile si picioarele fiindu-i sectionate de corp. Partile umane ar fi fost descoperite langa cadavru.Surse din randul anchetatorilor sustin ca oamenii legii ar avea deja un suspect in acest caz.Pe de alta parte, cadavrul unui barbat a fost descoperit, tot in timpul noptii de miercuri spre joi, pe o strada din Buzau.Potrivit Politiei Buzau, cadavrul barbatului care ar avea 30-40 de ani a fost descoperit miercuri noaptea, la ora 23:30, pe o strada din oras, acesta avand multe rani vizibile la nivelul capului si membrelor."La o prima examinare, medicii au precizat ca ar fi vorba de leziuni produse prin cadere de la distanta mare. Cadavrul are inca identitate necunoscuta, urmeaza a se face necropsia", au transmis, joi, reprezentantii Politiei Buzau, citati de Mediafax.