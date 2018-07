Calin Farcas a murit cu banii de viata in mana. Cine sunt complicii care au tinut usa, cat crima s-a petrecut

Calin Farcas a fost ucis pentru ca altfel ei nu ar fi supravietuit.

Vreme de doi ani, Calin Farcas a fost bolnav. Nu era o boala incurabila, nici vreo boala contagioasa care sa ii tina pe ceilalti deoparte. Un transplant pulmonar l-ar fi salvat si nimeni nu ar fi avut de platit pentru asta. Nici macar statul roman, cel caruia i s-au platit taxele si contributiile sociale. Nici macar noi, cei de pe margine. Calin Farcas ar fi platit singur pentru a putea respira. Si atunci, atunci de ce a fost ucis? Si cine e vinovat?Puterea lor, bunastarea lor, salvarea lor, putinta lor de a-si da legi pentru protectia proprie sau de clan se catara pe maruntele noastre morti de zi cu zi.Daca l-ar fi lasat pe Calin sa plece si sa-si salveze viata, atunci ar fi admis ca in tara lor se fura din medicamente, din aparatura medicala, se fura din pregatirea medicilor, se fura din banii de dezinfectat saloanele, se fura din transplanturi, se fura cate o cota parte din fiecare respiratie.Luni seara s-a stins Calin Farcas, cu banii de viata in mana. Reusise sa stranga suma necesara pentru interventia de care avea nevoie in strainatate. In Romania nu este posibila o astfel de interventie, iar dupa ce guvernul PSD a rupt relatiile cu Eurotransplant, viata lui Calin nu a putut fi salvata nicaieri in Uniunea Europeana.Cine e vinovat pentru asta?, ma intreaba fiica mea. Ma decid sa ii spun, dar inca nu stiu daca o fac pentru ca ea sa ii stie sau pentru a exorciza raul asta care se catara ca mucegaiul in constiintele noastre slabite.La finalul anului 2016, directorul Spitalului Sfanta Maria din Bucuresti Narcis Copca a rupt relatiile cu spitalul vienez AKH , unde mai multi pacienti romani si-au recapatat viata.Jurnalista Paula Rusu publica atunci scrisoarea trimisa de acesta spitalului austriac: "Va informam ca nu sunteti bineveniti pe 8 si 9 decembrie sa faceti o vizita oficiala sau neoficiala la Spitalul Sfanta Maria din Bucuresti. Daca nu veti respecta rugamintea noastra, o sa consideram atitudinea dumneavoastra ca o lipsa de respect, ca nu doriti o colaborare buna si onesta si ca va amestecati voit in politicile de sanatate publica nationale. Asa ca vom fi nevoiti sa actionam in consecinta, sa deschidem o ancheta oficiala si sa informam publicul."Apoi, PSD a preluat guvernarea, batandu-se cu pumnii in piept ca in tara noastra si mai ales in spitalele noastre lucrurile stau mult mai bine decat deplansese fostul ministru tehnocrat Vlad Voiculescu. "Avem de toate" i-a ucis pe copiii prinsi in flacarile coruptiei. "Ne descurcam si noi" a ucis alti si alti bolnavi care si-au injumatatit respiratiile, cum a facut si Calin Farcas.Noua, celorlalti, cei care am stiut de crima care urma sa se intample, dar care am sperat ca, salvandu-se miraculos, Calin ne va salva si pe noi, ni se lasa acest ultim drept, de a ne trece pe lista celor vinovati.Mult mai greu de indurat este insa gandul ca nu viata, ci tocmai moartea lui Calin Farcas ne va salva, aidoma personajelor lui Kadare, care se uita cum Ujana cea rea rupe cu apele ei involburate podul, pana cand un om isi vinde moartea si se lasa ingropat de viu la temelia podului, pentru ca numai moartea e fondatoare.Sigur, din orice moarte violenta, asa cum a fost moartea acestui baiat de 29 de ani, se poate invata cate ceva, dar lectia dusa pana la capat e aceea in care intelegem nu ca maine am putea sa ne imbolnavim noi, ci ca fiecare dintre noi si-a pierdut respiratia atunci cand Calin a incetat sa mai respire.Au ramas banii cu care Calin plateste pentru ca trupurile noastre sa treaca podul peste Ujana cea rea - din moartea lui macar temelie de pod sa intelegem sa ridicam.(Atunci cand ai in fata acest subiect, primul instinct e sa eviti cliseele. De fapt, exista un spatiu in care cliseele stau ca niste pleoape rasturnate, sa vezi adevarul in forma lui bruta: Calin Farcas a murit anuntat, ucis de sistem, coruptie, complicitati si eschivari si nu ar fi murit daca tara lui ar fi fost Franta, Germania, Marea Britanie si alte cateva zeci de state) .