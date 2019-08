Cand un criminal poate fi condamnat in lipsa cadavrului. Cazul Elodia

Condamnarile in lipsa cadavrului

Cazul Elodia

Cautari fara succes

Incadrarea juridica, schimbata

"Nu si-a propus sa-i suprime viata"

Probele ascunderii cadavrului

Profanarea cadavrului

Testele ADN au confirmat varianta lui Dinca in cazul Alexandrei Macesanu, fragmentele osoase gasite acasa la suspect fiind ale fetei, potrivit datelor preliminare oferite de INML.In cazul osemintelor arse descoperite de criminalisti in padurea de langa Caracal, intr-un sac, despre care Gheorghe Dinca spune ca ar apartine Luizei Melencu, testele au esuat si au fost reluate pe probe noi.Tot ce se stie cu certitudine este ca oasele nu sunt ale Alexandrei Macesanu, ci provin de la o persoana de sex feminin cu varsta cuprinsa intre 15 si 19 ani.Lipsa cadavrelor din acest caz a dus la speculatii in spatiul public si la intrebarea daca "un criminal poate fi condamnat in lipsa cadavrului sau a armei crimei?"Dupa Revolutie, instantele din Romania au dat mai multe sentinte de condamnare in cazuri in care nu a fost gasit cadavrul victimei: corpurile au fost aruncate in ape curgatoare cu debit mare, ciopartite si aruncate in canal sau arse in soba.In cele mai multe cazuri, criminalii au recunoscut faptele. Declaratiile acestora au fost insa completate cu alte probe: haine arse, urme de sange pe haine sau marturii ale unor martori.Indiscutabil, cel mai cunoscut caz este al fostului politist Cristian Cioaca, condamnat la 15 ani si opt luni de inchisoare cu executare, pentru uciderea sotiei sale, avocata Elodia Ghinescu.Decizia definitiva a fost data in iunie 2014, la aproximativ 7 ani de la disparitia femeii.Cazul Elodia este printre cele mai recente condamnari definitive pentru omor fara identificarea unui cadavru.Fostul politist a fost gasit vinovat pentru lovituri cauzatoare de moarte si profanare de morminte.Anterior, Cristian Cioaca fusese initial condamnat de Tribunalul Arges, pe 2 iulie 2013, la 21 de ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de omor calificat si la doi ani de inchisoare pentru profanare de morminte si ar fi urmat sa execute 22 de ani de detentie.Procurorii criminalisti acuzau ca, in noaptea de 29 spre 30 august 2007, in urma unui conflict cu sotia sa, Cristian Cioaca ar fi omorat-o, iar apoi i-ar fi ascuns cadavrul.Cautarile Elodiei Ghinescu au inceput in septembrie 2007, atunci cand fostul politist a anuntat disparitia sotiei sale.Dupa doua saptamani, anchetatorii au gasit, intr-o rapa, mai multe haine patate de sange, care ar fi apartinut avocatei.O luna mai tarziu, intr-o alta rapa de langa Rasnov, anchetatorii au gasit uniforma de politist a lui Cristian Cioaca, dar si alte obiecte ale sale si ale fostei sotii.Ancheta a demarat cu stangul, la prima cercetare a apartamentului criminalistii nu au gasit probe concludente.In ianuarie 2008, Cristian Cioaca a fost arestat preventiv cateva zile, dupa ce a fost acuzat ca ar fi accesat, fara drept, emailul Elodiei Ghinescu.In septembrie 2012, procurorii au cercetat din nou apartamentul politistului cu un aparat special care putea identifica petele de sange mai vechi. Anchetatorii au gasit urme de sange pe perete si pe podea - probe cheie care au cantarit greu in decizia de condamnare.Fostul politist a sustinut intreg procesul ca nu este cel care a ucis-o pe Elodia Ghinescu.Magistratii Curtii de Apel Pitesti care au analizat toate probele din acest caz sustin ca Cristian Cioaca nu a premeditat uciderea sotiei sale, avocata Elodia Ghinescu, iar din acest motiv au schimbat incadrarea juridica din omor calificat in lovituri cauzatoare de moarte."Infractiunea de omor presupune, in mod obligatoriu, intentia faptuitorului de a ucide, rezultat pe care acesta il prevede, fie ca o consecinta sigura a faptei, fie ca o eventualitate pe care o accepta, iar aceasta pozitie psihica nu se presupune, ci trebuie clar dovedita.Pozitia subiectiva a inculpatului in ceea ce priveste fapta de lovire a victimei, cu consecinta decesului acesteia, nu poate rezulta, dat fiind specificul cauzei, decat daca activitatea materiala, obiectiva desfasurata de acesta.Pentru ca aceasta activitate sa fie revelatorie, in conditiile in care nu exista o declaratie in acest sens a inculpatului si nu s-a descoperit cadavrul victimei, trebuie coroborata si cu alte fapte si imprejurari ce rezulta din ansamblul materialului probator.Aceasta analiza a formei de vinovatie a infractorului se impune, intrucat cazul de speta este atipic, ca urmare a ascunderii cadavrului si a altor urme ale faptei, cat si a lipsei unui raport de necropsie, care sa confirme in detaliu intensitatea loviturilor sau regiunile corpului victimei vizate de loviturile aplicate," motiveaza Curtea de Apel Pitesti.Concluzia magistartilor, din analiza tuturor imprejurarilor concrete in contextul carora a fost savarsita fapta, cunoscute in cauza, este aceea in sensul ca Cioca, in momentul lovirii sotiei sale, nu si-a propus sa suprime viata acesteia, "iar acest rezultat mai grav s-a produs din culpa."Probele administrate nu sustin ipoteza ca Cioca ar fi aplicat sotiei sale foarte multe lovituri, de o asemenea maniera si intensitate incat sa reflecte intentia de a o ucide, explica magistratii."Daca astfel s-ar fi petrecut evenimentele dintre soti, ar fi fost imposibil ca zgomotele produse in timpul unei agresiuni de o asemenea maniera sa nu fie auzite si sa nu alarmeze atat pe vecini, cat si pe copilul care dormea, potrivit declaratiei inculpatului, chiar in acea incapere.Or, acest lucru nu s-a intamplat, desi era o ora foarte tarzie, iar martorii C., vecinii din apartamentul de sub cel al familiei Cioaca-Ghinescu, au precizat ca au auzit doar o bufnitura, asemanatoare celei facute de un corp lovindu-se.Totodata, Curtea retine ca nici urmele de sange identificate ca fiind ale victimei nu sustin pe deplin o astfel de ipoteza.Desi s-au gasit mai multe urme nu numai in dormitorul matrimonial, ci si in baia de serviciu, existand obiecte cu astfel de urme si in locuri diferite si destul de distantate din incapere (de ex., pe partea interioara a usii dormitorului, respectiv pe sticluta de parfum de pe noptiera de langa pat, pe peretele dintre dormitor si usa baii de serviciu etc.), numarul urmelor de sange si locatia lor nu sunt elemente suficiente pe baza carora sa se poata stabili cert ca au fost produse in mod direct ca urmare a exercitarii unor multiple actiuni de lovire de catre inculpat asupra corpului sotiei," motiveaza Curtea de Apel Bucuresti.Curtea a retinut ca, desi la dosar exista numeroase probe ale ascunderii de catre Cioaca atat a cadavrului Elodiei, cat si a urmelor infractiunii, aceste aspecte nu au relevanta pentru stabilirea pozitiei subiective a fostului politist, la momentul exercitarii agresiunii, tocmai pentru ca ele reprezinta imprejurari ulterioare comiterii faptei."Nu exista dovezi certe privind savarsirea de catre inculpat a faptei prin cruzimi ori cu premeditare sau din interes material, sens in care Curtea nu poate retine solicitarile formulate de partile civile majore, referitoare la schimbarea incadrarii juridice a faptei de omor calificat intr-o alta fapta mai grava," concluzioneaza instanta.Judecatorii au aratat ca infractiunea de profanare de morminte, pentru care a fost gasit Cioca vinovat, a fost savarsita pentru a ascunde savarsirea crimei."Dar dupa savarsirea ambelor infractiuni a procedat la ample operatiuni pentru inlaturarea urmelor acestora (spalarea si aplicarea altor straturi de vopsea pe pereti, aruncarea obiectelor din domiciliu etc), dupa cum a incercat sa acrediteze ipoteza unei disparitii a victimei prin plecarea voluntara a acesteia din domiciliu, a incercat sa disimuleze faptele comise printr-o serie de afirmatii neadevarate spuse martorilor si parintilor victimei, pentru a intarzia descoperirea faptelor si, pe cale de consecinta, pentru a se sustrage raspunderii penale, iar pe parcursul procesului a invocat tocmai argumentul lipsei cadavrului pe care l-a ascuns, sustinand ca victima ar fi in viata", explica magistratii.Dupa ce a fost condamanat, Cristian Cioaca a contestat fara succes decizia definitiva prin mai multe cai de atac extraordinare: patru contestatii in anulare si o revizuire.