Cati oameni mai trebuie sa moara ca sa nu mai avem legi strambe? Tragediile care au schimbat Romania

Cazul Colectiv

Elicopterele SMURD prabusite

Moartea lui Ionut

Uciderea studentei japoneze

Cazul Mihailesti

Mii de oameni au iesit in strada si cer masuri urgente, in primul rand, demisiile celor implicati, dar si garantia ca astfel de tragedii nu se vor mai repeta. Mecanismul de salvat vieti care a functionat prost trebuie reparat, pentru a nu mai da rateuri cu prima ocazie.Nu este pentru prima data cand, in urma unor tragedii, legislatia este schimbata. Cele mai cunoscute cazuri: incendiul din clubul Colectiv, prabusirea elicopterelor SMURD, moartea lui Ionut, copilul sfasiat de cainii fara stapan, cazul studentei japoneze, care a fost racolata de pe Otopeni de un combinator de taxi, si explozia camionului cu azotat de amoniu din comuna Mihailesti (Buzau).Ziare.com a trecut in revista aceste cazuri si modul in care legislatia a fost schimbata.Drama din clubul Colectiv, care a avut loc in seara de vineri, 30 octombrie 2015, a dus la adoptarea mai multor acte normative. Au fost reglementate strict obtinerea de avize si autorizatii de securitate la incendiu de catre agentii economici si modul de desfasurare a controalelor ISU. De asemenea, sunt prevazute sanctiuni drastice in cazul incalcarii normelor de securitate la incendiu.In urma incendiului din Colectiv, si-au pierdut viata 64 de persoane, 27 in noaptea tragediei si 37 ulterior, in spitale din Bucuresti si din strainatate. Zeci de mii de oameni au iesit in strada si au cerut demisii, in urma scandalului, premierul Romaniei, Victor Ponta, a plecat cu tot cu al sau guvern.A fost cel mai grav incendiu din Romania dintr-un club de noapte si cel mai grav accident din tara de dupa anul 1989, depasind dupa numarul de decese accidentul aviatic de la Balotesti din 1995 in care au murit 60 de persoane.Patru persoane au decedat dupa ce un elicopter SMURD s-a prabusit, pe 5 decembrie 2014, in apele inghetate ale lacului Siutghiol.Interventia a durat 11 ore si 59 de minute, misiunea de salvare incheindu-se oficial cand a fost adusa la mal ultima victima. Doi piloti ai Inspectoratului General de Aviatie al MAI si doua cadre medicale SMURD din Constanta au pierit.Accidentul de pe lacul Siutghiol era al treilea din ultimii noua ani care implica aeronave SMURD, fara a-l lua in calcul pe cel din 20 ianuarie 2014, din Muntii Apuseni.Pe 23 decembrie 2014, Guvernul a adoptat o ordonanta care schimba sistemul de interventii in situatii de urgenta.Procedurile de interventie au fost regandite si modificate, astfel incat sa poata fi mobilizate mult mai repede toate fortele necesare si toata logistica. La nivelul fiecarui judet au fost schimbate procedurile, iar ministerele Transporturilor si Apararii au fost incluse in Sistemul Integrat pentru Situatii de Urgenta.Noua organizare porneste de la sistemele judetene de urgenta unde sistemul de coordonare a fost regandit, iar sefii ISU iau deciziile impreuna cu prefectii in cazul interventiilor.Moartea lui Ionut Anghel (4 ani), muscat pe 2 septembrie 2013 de 6 caini maidanezi pe un teren privat din apropierea parcului Tei din Capitala, a declansat reactii vehemente in randul opiniei publice.Sute de oameni au iesit in strada in toata tara si au cerut eliminarea cainilor fara stapan de pe strazi. Imediat dupa drama, primarul Capitalei, Sorin Oprescu, anunta, printre lacrimi, ca va organiza un referendum local pe tema eutanasierii maidanezilor. Acesta nu s-a mai tinut. Totusi, echipele de ecarisaj au inceput vanatoarea cainilor.In urma scandalului, la trei luni de la moartea lui Ionut, Guvernul adopta normele privind eutanasierea cainilor vagabonzi. De asemenea, parlamentarii adopta in regim de urgenta o lege privind cainii fara stapan, inclusiv adoptia maidanezilor de la distanta, in schimbul unei sume de bani platite regulat.In seara zilei de 15 august 2012, un "combinator" de taxi de pe aeroportul Otopeni, Nicolae Vlad, a ucis-o pe studenta japoneza Yurika Masuno, venita sa predea la o scoala din Craiova.Crima a avut loc in comuna Corbeanca, judetul Ilfov, intr-o zona impadurita, in imediata apropiere a DN1. Nicolae Vlad a violat-o pe studenta, apoi a sugrumat-o si i-a furat laptopul, telefonul mobil si aparatul foto.Crima a oripilat opinia publica, care a pus sub semnul intrebarii siguranta calatorilor care tranziteaza aeroportul Otopeni.Ministerul Transporturilor a reorganizat activitatea de taximetrie de pe aeroport, pentru a-i indeparta pe sutele de taximetristi-pirat, care ii vanau practic pe clienti.Practic, pe Henri Coanda au acces doar taximetrele care respecta toate normele legale si ai caror soferi au obtinut din partea institutiilor abilitate ale statului toate autorizatiile necesare pentru desfasurarea in legalitate a activitatii in regim de taxi la aeroport.Pe 24 mai 2004, un autocamion incarcat cu saci cu azotat de amoniu s-a rasturnat pe DN 2, in curba de la intrarea in comuna Mihailesti.In urma deflagratiei, au murit pe loc 18 persoane, pompieri, localnici, trecatori, dar si doi jurnalisti ai postului Antena1.In acest caz a fost deschis un dosar de ucidere din culpa cu peste 400 de persoane parti in dosar, finalizat cu despagubiri imense primite de familiile celor decedati, mutilati sau raniti in explozie, dar mai ales cu schimbarea legislatiei privind transportul substantelor periculoase pe drumurile Romaniei.Se pare ca de fiecare data pentru a avea legi necesare unei societati sanatoase si sigure in Romania a fost nevoie de o tragedie. Ramane de vazut ce se va schimba acum, dupa tragedia Alexandrei si Luizei, care a scos la iveala incompetenta si lipsa de capacitate tehnica a autoritatilor care ar trebui sa ne apere de astfel de scelerati.