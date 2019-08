Cazul Alexandra: cronologie, minciuni si isterii in masa. Elodizarea infuzata de stat

LIVE

Luiza, fata disparuta in aprilie, a fost sechestrata si violata timp de trei luni si apoi ucisa cu trei zile inainte ca Alexandra sa fie rapita.

Alexandra a sunat de trei ori la 112, a fost resunata de noua ori si telefonul era inchis.

Gheorghe Dinca e implicat intr-o retea de trafic de persoane.

Reteaua de trafic de persoane deservea trupele americane de la Deveselu.

Ce stim cu siguranta nu e despre Alexandra:- Viorica Dancila vrea profil de prezidentiabil si incearca o rasturnare retorica - de la anticoruptie la anticriminalitate. Doi iepuri dintr-o lovitura. STS va fi trecut la MAI , doar vin alegeri.Expunerea la violenta nu scoate la iveala umanitatea din noi si nici nu ne invata sa nu repetam raul. Din contra, si a spus-o undeva Aristotel, o reprezentare buna a tragediei e aceea in care omului ii sunt aratate deopotriva cauzele si consecintele violentei - ce a dus la rau si ce a provocat raul -, fara a-i arata desfasurarea raului, pentru ca tocmai asa ii obturezi privirea si intelegerea.Asadar, atunci cand vrei ca oamenii sa nu vada dimensiunea raului si sa nu aiba habar de cauzele care l-au facut posibil, inscenezi unpermanent la care oamenii sunt indemnati sa participe. Asta o stiu foarte bine strategii manipularilor in masa: expunerea directa la spaima, grotesc si violenta creeaza o isterie colectiva in care autoritatea si responsabilitatea se dilueaza.Asta se intampla in cazul tragic al Alexandrei, o fata de 15 ani, care a stiut si a avut incredere sa ceara ajutorul statului roman. In raspuns, statul roman mai intai a luat-o peste picior, prin functionarii lui, pentru ca mai apoi sa o transforme in obiectul unei campanii involuntare, e drept, de, adica de isterie colectiva.Sa revedem naratiunea celor 157 de ore, cate s-au scurs pana la publicarea acestui text (joi, ora 00:00), de cand statul roman a cedat din toate balamalele:: Un operator 112 raspunde apelului disperat al Alexandrei Macesanu, care se recomanda: "Sunt domnisoara si un domn m-a sechestrat".Este primul apel din cele trei pe care fata le face la numarul de urgenta.Patru zile mai tarziu, am aflat cu totii continutul convorbirilor , dupa ce fragmente, unele fidele, altele nu, au circulat pe piata, pe surse: pe de o parte, un apel la ajutor facut de un copil de 15 ani, care a avut prezenta de spirit, luciditatea si inteligenta de a-si potoli strigatul de groaza - ce altceva ar fi putut sa faca? -, pentru a-si salva viata, iar pe de alta parte, un neprofesionalism ravasitor al operatorilor de la 112, care nu au fost capabili sa recunoasca pericolul si sa isi faca treaba.Mai mult, au persiflat strigatul de ajutor al fetei.Putin mai devreme, cazuse si prima minciuna a autoritatilor: nu au fost trei convorbiri, ci cinci, ultimele doua fiind cu un politist, a carui constiinta probabil ca va avea de gestionat de aici inainte acel "Nu tine linia ocupata", spus unei copile care tocmai marturisise ca ii este frica si il ruga sa stea la telefon, ca vine rapitorul si o bate., un politist de la IPJ Olt isi da seama ca nu stie sa foloseasca aplicatia 112, care stabilea zona, nu adresa, din care Alexandra sunase. Mai trece inca o ora si agentul de politie inca nu e lamurit, pentru ca mai cere informatii de la STS.de la apelul Alexandrei, se cer mandate de perchezitii. Mai intai, pentru trei adrese, care se dovedesc a fi piste false.Obercaiala politistilor dureaza pana spre ora 22:00,: politistii intra in casa lui Gheorghe Dinca, unde descopera un haos cumplit. Au trecut 19 ore de cand Alexandra a crezut ca va fi salvata, pentru ca a stiut sa ceara ajutorul.Nu e clar nici pana acum daca si-au petrecut noaptea in fata casei, asteptand ora legala pentru o perchezitie, asa cum s-au aparat initial. O pseudo-informatie, jumatate de minciuna.Gheorghe Dinca e mai intai acuzat de infractiunile de viol si trafic de minori.Doua zile mai tarziu, duminica, 29 iulie, se adauga acuzatia de omor, pentru ca acesta a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra, dar si pe Luiza, o alta fata disparuta inca din aprilie, si a carei disparitie a fost persiflata si batjocorita tot de Politie, asa cum povesteste mama fetei.Din acest moment, vocea Alexandrei nu se mai aude, iar autoritatile fertilizeaza terenul unor manipulari iresponsabile si traumatice colectiv. STS si Politia se arata reciproc cu degetul. Discutia se concentreaza pe localizarea apelurilor.In prima comunicare a STS, se arata ca ulterior , pentru a obtine informatii suplimentare referitor la locul in care se afla apelanta, operatorul 112 a incercat de noua ori sa reapeleze numarul de pe care s-a efectuat apelul, la toate aceste apeluri intrand mesageria vocala.Premierul Dancila iese in conferinta de presa, anunta demiterea sefului Politiei - despre care vom afla ulterior ca avea pregatita o alta functie de conducere - si incepe o cruciada contra STS Presedintele Klaus Iohannis scrie si el, pe Facebook, despre atrocitatile de la Caracal si anunta ca tema va fi discutata in CSAT.: urmeaza doua zile de ping-pong intre premier si presedinte, care se acuza reciproc de politizare. Dancila are pe agenda demiterea sefului STS, Iohannis acuza Guvernul ca e autorul moral al crimei de la Caracal.Strategii Vioricai Dancila incearca sa speculeze contextul si sa ii construiasca sefei PSD un profil de prezidentiabil Marti, 30 iulie, inainte de CSAT,, aflat de sase zile la conducere.Urmeaza un CSAT care nu aduce niciun plus de informatie lucida, dar in urma caruia presedintele Iohannis a avut o declaratie de presa. Nu a raspuns niciunei intrebari, a anuntat doar ca mai multe vom afla dintr-un comunicat de presa. A blamat insa clasa politica, aflata intr-o paradigma periculoasa pentru Romania.Klaus Iohannis este in campanie pentru al doilea mandat la Cotroceni.Marti seara -. Unele institutii media iau decizia editoriala de a transmite si varianta audio.Violenta se muta in mijlocul scenei, suntem partasi la ea. Dar expusi raului direct, nu aflam nicio informatie noua si corecta. Angoasa si isteria sociala iau insa proportii., a spus, la cateva zile dupa ce Alexandra a cerut sa fie salvata, procurorul-sef al DIICOT. Cateva zile, pentru ca autoritatile sa admita ca nu stiu nimic, nici daca Alexandra e vie sau a fost ucisa.In direct, cu televiziunile transmitand, politistii sparg porti, pentru ca au primit un pont anonim ca Alexandra ar fi in podul unei case.Totul sub ochii parintilor, mai intai, care de buna-seama au inceput sa spere, asa cum au sperat parintii Larisei Chelaru de la Iasi, dupa ce, la indigo cu acest caz, o vrajitoare le-a spus ca fata e in viata, desi ea zacea moarta chiar in subsolul blocului, acolo unde politistii nu s-au priceput sa caute.Pana la conferinta de presa a sefului DIICOT , nu a existat nicio comunicare centralizata, iar autoritatile au livrat informatii pe surse, unele infirmate, altele trunchiate, altele manipulatorii, in lipsa contextului si a unei sinteze controlate.Chiar in timpul in care Felix Banila anunta ca nu exista dovezi ale mortii Alexandrei, un jurnalist "formator de opinie" anunta, pe surse, ca in cenusa gasita intr-un butoi din curtea criminalului a fost identificat ADN-ul Alexandrei.Prim-ministrul Viorica Dancila isi continua campania de rebranding prezidentiabil si face bilantul zilelor in care statul roman si-a aratat incapacitatea de a-si proteja cetatenii.Profita si propune o rasturnare retorica: Romania trebuie sa treaca de la anticoruptie la anticriminalitate. De fapt, premierul nu intelege - citeste de pe foaie - ca criminalitatea despre care vorbeste isi are originea in coruptie. Pilele, impostura si clanurile politice fac ca un operator 112 sa nu aiba habar cum sa isi faca treaba. Si tot asa.: Una dintre mizele Guvernului PSD a fost atinsa: ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anuntat ca sistemul de urgenta 112 va trece, de la Serviciul de Telecomunicatii Speciale, la Ministerul de Interne , subliniind ca este pregatita o procedura in acest sens.Dupa 157 de ore, fata a disparut fara urma. Se naste insa un fenomen de "elodizare" de care responsabil este statul roman.Nu e nicio noutate ca oamenii expusi violentei si isteriei colective vor fi tentati sa creada tocmai teorii ale conspiratiei, care le hranesc nevoia de siguranta.E momentul sa demontam cateva minciuni si dezinformari rostogolite in acest climat creat chiar de autoritatile statului, de degringolada, dezinformare si vulnerabilizare in fata manipularilor:Aceasta informatie a fost data si ea pe surse, in presa mainstream, in aceeasi zi in care o alta institutie media anunta cu certitudine ca Luiza a fost omorata in ziua in care a fost rapita.Pe de alta parte, un politist din Caracal a contactat-o imediat dupa ce a vorbit cu operatoarea 112.O spune tocmai DIICOT, prin acuzatie de trafic de minori, desi, ne spune iarasi seful DIICOT, nu au avut astfel de probe. Atunci, primul mandat de arestare, in baza acestei acuzatii, e valid?Aceasta este untotusi straveziu, dar rostogolit si in social-media si de o anumita parte a presei de cazarma, cu iz de Sputnik si care se potriveste manusa felului in care actioneaza propaganda rusa.Responsabilitatea elodizarii inacceptabile si parsive a tragediei unui copil care a facut totul pentru a se salva, fara sa faca probleme nimanui, apartine statului roman. "Buna ziua", ii spune Alexandra politistului.Un stat iresponsabil, care mai intai a luat-o peste picior pe Alexandra, apoi a banuit-o de rea-credinta, pentru a o lasa in cele din urma prada unui presupus criminal, dupa care i-a luat peste picior pe parintii celor doua fete despre care Gheorghe Dinca spune ca le-a omorit, iar seful DIICOT ca ele ar putea fi in viata.Pentru ca nu, nu avem de toate si in primul rand nu aveam institutii capabile sa isi faca treaba, sa asigure siguranta cetatenilor, in loc de a intretine prin impostura o isterie colectiva care are forta de a distruge pana la capat aceasta tara.Am mai scris-o: atunci cand o societate este privata de increderea in institutii, orice se poate intampla.