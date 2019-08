DIICOT confirma: Anchetatorii au gasit telefonul Alexandrei. S-au gasit si noi fragmente osoase

Ziare.

Mihaela Porime, purtatorul de cuvant al DIICOT, a confirmat, vineri, intr-o scurta declaratie de presa, ca a fost gasit dispozitivul. Informatia aparuse initial pe surse."In urma perchezitiilor, au fost identificate fragmente osoase, ce urmeaza a fi analizate din punct de vedere antropologic. Au fost gasite si probe biologice, care vor fi supuse testelor de laborator. Am efectuat o conducere in teren cu inculpatul care ne-a condus spre locul in care a fost aruncat telefonul, care a si fost gasit", a declarat Mihaela Porime, vineri.Potrivit unor surse citate de Digi24 , telefonul si cartela SIM au fost gasite int-un parc din Caracal, la aproximativ 3 kilometri de locuinta principalului suspect in acest caz, Gheorghe Dinca.Telefonul si cartela au fost separate si aruncate in locuri diferite.Mihaela Porime a mai precizat ca cercetarile vor fi sistate astazi, insa acestea vor fi reluate sambata.Intrebata daca au fost ridicate toate imaginile de pe camerele de supraveghere din zona, purtatorul de cuvant a replicat: "Din cate si eu, au fost ridicate cele mai multe imagini".Intrebata daca Gheroghe Dinca a avut un complice in cazul crimelor, Porime a precizat ca nu poate raspunde la intrebarea astea.Totodata, reprezentantul DIICOT a mai spus ca probele vor fi analizate, iar institutia va reveni cu detalii.Amintim ca, miercurea trecuta, Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, a disparut dupa ce a plecat spre Caracal cu o masina "la ocazie".Minora a sunat, joi, de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla.Victima a precizat ca suna de pe un telefon gasit in casa in care era sechestrata, pentru ca barbatul care o sechestrase ii luase telefonul.Sursa citata mai noteaza ca, pana acum, au fost gasite doua telefoane ce ii apartin lui Gheorghe Dinca, inclusiv cel de pe care a sunat tanara la 112.Precizam ca anchetatorii au reluat, vineri, cercetarile la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal, in prezenta suspectului de crima. Anchetatorii cauta inclusiv in gropile betonate, dupa ce Dinca a oferit noi indicii la audierile de azi-noapte de la DIICOT Bucuresti.Amintim ca duminica Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra, dar si pe Luiza, o fata de 18 ani disparuta in urma cu 3 luni. A.D.