Cazul Caracal: Ancheta interna a STS arata ca s-au respectat procedurile legale

Investigatia interna a fost declansata in contextul tragediei de la Caracal si s-a realizat "in cursul zilei de ieri, pe durata noptii si in cursul zilei de astazi", urmarindu-se "respectarea atributiilor operatorilor 112 ai STS, indeplinirii prevederilor din manualul de operare si a functionalitatii Serviciului 112", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com."In urma verificarilor interne , dorim sa va reconfirmam ca au fost respectate prevederile privind operarea si ca nu au fost inadvertente, sincope sau defectiuni tehnice ale echipamentelor sau serviciilor lor in ceea ce priveste modul de tratare a apelurilor 112.Ne cerem, totodata, scuze pentru intarzierea comunicarii publice ce a generat nemultumiri, intentia noastra fiind de a documenta si a prezenta cu acuratete adevarul referitor la apelurile efectuate la 112 pentru cazul in discutie", mai precizeaza STS.Rezultatele rapoartelor MAI si STS in cazul Caracal vor fi discutate in sedinta CSAT de marti.