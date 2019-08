Cazul Caracal: Anchetatorii au gasit noi fragmente osoase, posibil ale Luizei

Ziare.

com

Ramasitele umane au fost gasite de echipa de criminalisti venita vineri de la Bucuresti, care de atunci cauta centimetru cu centimetru imprejurirmile casei lui Dinca.Observator TV transmite ca noile descoperiri au fost facute la marginea unei paduri din apropierea casei lui Gheorghe Dinca.Acesta le-a spus anchetatorilor la audieri ca a omorat-o pe Luiza Melencu si apoi i-a ingropat trupul in padure.Anterior, surse din ancheta au declarat pentruca, in acest moment, exista informatii aproape certe despre trei victime, in baza probelor analizate.Mai mult, surse apropiate anchetei spun ca exista indicii ca inca 20 de disparitii ar putea avea legatura cu Gheorghe Dinca , fiind facute cercetari amanuntite in acest moment legat de posibila ucidere a inca 20 de fete. Procurorii DIICOT au anuntat, sambata, ca analiza antropologica a demonstrat ca fragmentele de oase si dinti gasite in casa inculpatului Gheorghe Dinca provin de la un singur schelet, iar analizele genetice au indicat ca profilul ADN apatine victimei in proportie de peste 99,9%.