Cazul Caracal: S-au gasit noi fragmente osoase si dinti in padurea unde Dinca a spus ca a aruncat trupul Luizei

"Astazi, data de 06.08.2019, procurorii DIICOT - Structura centrala impreuna cu politisti specializati din cadrul Politiei Romane - delegati in cauza, au continuat perchezitia efectuata la domiciliul inculpatului Dinca Gheorghe, precum si cercetarea la fata locului din data de 05.08.2019, in zona indicata de catre inculpat, respectiv o liziera situata pe traseul Calarasi-Bucuresti.In urma cercetarii la fata locului efectuate in cursul zilei de astazi, la locul mai sus mentionat, dupa cernerea cenusei, au fost identificate si alte fragmente osoase si dinti", precizeaza DIICOT intr-un comunicat.DIICOT mentioneaza ca "medicii legisti aflati la fata locului au concluzionat faptul ca resturile de fragmente osoase examinate sunt cu cea mai mare probabilitate de natura umana".De asemenea, in cauza a avut loc audierea mai multor persoane si s-a procedat la efectuarea perchezitiilor informatice asupra unor medii de stocare, la domiciliul inculpatului, acesta fiind asistat de catre aparatorul din oficiu, se arata in comunicat.Marti, anchetatorii au reluat cercetarile la locuinta lui Gheorghe Dinca din Caracal, fiind in desfasurare perchezitia informatica. In acelasi timp, au loc cautari in padurea unde luni au fost descoperite fragmente osoase si cenusa, intr-un sac.Purtatorul de cuvant al DIICOT, Mihaela Porime, declara, luni, ca anchetatorii au gasit, in padurea de langa Caracal, fragmente osoase arse si cenunsa , care erau intr-un sac si care vor fi analizate. Potrivit acesteia, Gheorghe Dinca sustine ca a ucis-o pe Luiza Melencu in ziua rapirii si ca ramasitele ii apartin acesteia."S-au continuat cercetarile la locuinta inculpatului si a avut loc o conducere in teren cu inculpatul, unde acesta a declarat ca a abandonat un sac care continea fragmente osoase arse si cenusa. Aceasta trebuie sa fie cernuta pentru a vedea ce resturi mai sunt acolo. (...) Din declaratia sa, el asa a declarat ca este trupul Luizei. Pana nu avem rezultatele de laborator, nu ne putem pronunta", declara purtatorul de cuvant al DIICOT.Mihaela Porime spunea ca "sunt ridicate in fiecare zi urme criminalistice care urmeaza sa fie procesate".Potrivit acesteia, Gheorghe Dinca a sustinut ca a folosit aceeasi metoda ca in cazul Alexandrei Maceasnu si ca agresiunea s-a produs tot in locuinta sa.Purtatorul de cuvant al DIICOT preciza ca, pana la acel moment, nu erau indicii ca ar fi mai multe victime si nici ca Gheorghe Dinca ar fi avut complici.Pana acum nu a fost gasit telefonul Luizei.Dinca sustine ca ar fi ucis-o pe fata in ziua in care a rapit-o, iar pana in acest moment nu se stie daca acesta a si violat-o, potrivit declaratiilor reprezentantului DIICOT.