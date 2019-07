Cazul Caracal: Suspectul Gheorghe Dinca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El neaga acuzatiile si contesta masura

Ziare.

Decizia a fost luata de Tribunalul Dolj, dar barbatul face contestatie, a declarat avocatul lui, numit din oficiu.Conform acestuia, Gheorghe Dinca nu a recunoscut acuzatiile ce i se aduc, spunand ca nu le cunoaste pe cele doua fete care se presupune ca ar fi victimele lui. De asemenea, el a sustinut ca hainele si bijuteriile gasite in locuinta sa ar apartine familiei lui.In ceea ce priveste oasele, el a spus ca are caini pe care ii hraneste, negand ca ar fi ale celor doua fete.Avocatul le-a mai spus jurnalistilor caBarbatul a fost ridicat, vineri noapte, din locuinta in care ar fi fost omorata Alexandra, in care autoritatile au intrat abia dupa 19 ore de la semnalarea faptului ca aceasta se afla in pericol, in ciuda celor trei apeluri la 112 facute de fata.Iata comunicatul DIICOT "La data de 26.07.2019, in baza art. 63 C.pr.pen. rap. la art. 43-45 C.pr.pen., cu aplic. art. 50 C.pr.pen. si a art. 11 alin. 1 pct. 5 din O.U.G. 78/2016, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Craiova a solicitat Parchetului de pe langa Tribunalul Olt declinarea competentei de solutionare a cauzei penale inregistrata la aceasta unitate de parchet in vederea reunirii la cauza penala ce are ca obiect infractiunea de trafic de persoane, prev. de art.210 C.p. alin.1 lit. a C.p.La data de 27.07.2019,ora 01.00 AM, Parchetul de pe langa Tribunalul Olt a dispus declinarea competentei materiale si teritoriale de efectuare a urmaririi penale privind savarsirea infractiunii de trafic de persoane, prev. de art. 210 C.p. alin.1 lit. a C.p., in favoarea DIICOT- S.T.Craiova, cauza fiind reunita la dosarul inregistrat anterior.Prin ordonanta din data de 27.07.2019 a DIICOT- S.T. Craiova s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Dinca Gheorghe, sub aspectul savarsirii in concurs,, fapte prev. de art. 211 alin. 1 si 2 lit. a Cod penal rap. la art.210 alin.1 lit. a C.p. si art. 218 alin. 1 si 3 lit. c Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 2 Cod penal (persoana vatamata M.A.M.)Cauza este instrumentata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Craiova, cu sprijinul Directiei de Investigatii Criminale, Institutului National de Criminalistica, IPJ Olt si IPJ Dolj. Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie."La audieri, Gheorghe Dinca nu si-a recunoscut faptele, desi in curtea imobilului in care locuia a fost gasit un butoi cu resturi umane, inclusiv cu bijuterii pe care Alexandra, fata de 15 ani disparuta de miercuri, le-ar fi purtat.DIICOT Craiova are in lucru si dosarul in care se cerceteaza si disparitia Luizei Mihaela Melencu. Fata a fost vazuta tot in Caracal ultima data, la jumatatea lunii aprilie, asteptand "la ocazie".Vineri seara, putin dupa ora 23.00, o autospeciala a Politiei a iesit din curtea unde locuieste Gheorghe Dinca, suspectul crimei din Caracal , masina in care se afla acesta fiind incercuita de jandarmi.Sute de protestatari au huiduit cand a iesit masina Politiei, dar si cand au iesit anchetatorii din curtea lui Dinca. Oamenii aveau coli albe pe care au scris "Nepasarea voastra ucide vieti" si "Dreptate pentru Alexandra".Alexandra, in varsta de 15 ani, a fost data disparuta miercuri, iar, joi, fata a sunat la ora 11.00 de trei ori la Serviciul de Urgenta 112, anuntand ca este sechestrata. Cu toate datele furnizate, Serviciul de Telecomunicatii Speciale nu a reusit o locatie exacta, ci o arie de cautare, politistii avand nevoie de 19 ore pentru a intra in imobilul principalului suspect.De asemenea, politistii din Caracal stiau locatia in care se afla Gheorghe Dinca inca de noaptea, dar nu au organizat un flagrant, asa cum le permitea legea, ci au preferat sa astepte autorizatie de perchezitie pentru dimineata, ceea ce a dus la o intarziere de 3 ore.Ca urmare a interventiei defectuoase, chestorul Ioan Buda, seful Politiei Romane, a fost demis, iar premierul Viorica Dancila a anuntat ca a mai cerut demiterea prefectului si a sefului Inspectoratului Judetean de Politie Olt.Mai mult, Dancila spune ca STS a raspuns "in cel mai iresponsabil mod" la toate intrebarile. "Ii solicit personal directorului serviciului lamuriri in acest caz, in cel mai scurt timp. Dar oricare ar fi raspunsul, este inadmisibil sa nu existe acuratete in localizare in secolul 21", a mai transmis seful Executivului. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va astepta marti, in sedina CSAT , o evaluare pe cazul de la Caracal.