Cazul Caracal: Un cercel al Alexandrei era in masina lui Gh.Dinca. Suspectul sustine ca a facut foc din cauza tantarilor

La perchezitiile domiciliare de vineri, de la casa lui Gheorghe Dinca, procurorii si politistii au gasit, in cenusa aflata intr-un butoi metalic, mai multe fragmente de oase calcinate si 21 bucati dinti de natura umana, au declarat surse apropiate anchetei.Tot acolo se aflau trei inele, un lantisor, doua fragmente de lantisoare accesorii, o bucata metalica de forma dreptunghiular, precum si o bucata similara unei monturi de inel ce prezenta urme de ardere.Sursele judiciare au mai spus ca in autoturismului Gheorghe Dinca se afla un cercel pe care martora Macesanu Tudorita le-a recunoscut ca apartinand fiicei sale Macesanu Alexandra Mihaela.In timpul audierilor de la DIICOT, suspectul a spus ca nu o cunoaste pe fata si ca nu a transportat-o cu autoturismul.Miercuri, in ziua in care fata a fost luata la ocazie si apoi sechestrata si violata, Dinca a sustinut ca a mers in oras, a cumparat lapte si apoi a revenit acasa. Apoi a sustinut ca a dezasamblat piese si motoare pana la pranz cand a a mers in drumul spre Slatina sa duca o piesa unei persoane.Apoi, a afirmat ca a revenit singur acasa si a dezasamblat motoare pana la ora 22.00, cand s-a culcat.Legat de a doua zi, cand Alexandra a sunat de 3 ori la 112 sa anunte ca este sechestrata, Dinca Gheorghe spune ca a fost la piata, iar apoi s-a apucat in curte de dezasamblat bucati de motor.Barbatul a mai spus ca seara, dupa ora 21.00, a dat foc in curte unor haine ca sa se protejeze de tantari, dupa care s-a culcat, iar a doua zi s-a trezit cu politistii la usa.