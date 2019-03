Cazul crimei cu drujba din Timis: Familia a sunat la 112 si a fost ignorata de politisti

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Timis, o ancheta interna a fost declansata la nivelul institutiei."In urma comiterii faptei, conducerea IPJ Timis a declansat verificari interne, privind activitatile specifice desfasurate ante si post eveniment, dar si cu privire la modul de actiune al tuturor politistilor, de la momentul semnalarii pana la finalizarea cercetarii la fata locului.In urma verificarilor, s-a stabilit ca, in urma primului apel la 112, nu a fost directionat echipaj la fata locului, de catre dispecer. Ulterior, la al doilea apel, dupa 7 minute, a fost trimis un echipaj, care a constatat omorul si a identificat si imobilizat autorul faptei.La data de 21 februarie a.c., conducerea IPJ Timis a declansat cercetarea prealabila fata de politist, totodata fiind sesizat si Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara, cu privire la savarsirea infractiunii de neglijenta in serviciu, de catre politist", se arata intr-un comunicat al IPJ Timis.Potrivit unor surse, politistul la care a ajuns apelul le-ar fi spus celor care au sunat la 112 ca zgomotul s-ar putea auzi de la vecini, astfel ca nu a directionat un echipaj la locul crimei.In 31 ianuarie, politistii au fost sesizati prin Serviciul Unic de Urgenta 112 cu privire la faptul ca o persoana a distrus cu o drujba usa de acces a unui imobil din comuna Sanandrei.Ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca un barbat de 32 de ani l-ar fi taiat in zona capului pe un alt barbat, de 45 de ani, cu o drujba.Barbatul, cercetat pentru omor calificat, a fost retinut pentru 24 de ore, iar in prezent este arestat preventiv.