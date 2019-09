Cazul olandezului criminal: Politia face perchezitii simultan la Bucuresti si la el acasa

Ziare.

com

Jurnalistul olandez Marcel Vink, de la De Telegraaf, a transmis pentru o publicatie din Romania ca politistii au impanzit casa olandezului acuzat ca a ucis-o pe Mihaela Adriana Fieraru, din comuna Gura Sutii.Johannes Visscher locuia in satul Beers din comuna Cuijk, din provincia Brabantul de Nord, unde isi cumparase o ferma in luna mai."In aceste momente politia face perchezitii la casa barbatului. Sunt 10 masini de politie aici, nu le recunosc pe toate, dar cel mai probabil sa fie tot politisti.Nu pot vedea cu exactitate ce se intampla inauntru, dar cu siguranta perchezitioneaza toata zona, aici unde el a trait", a relatat jurnalistul Marcel Vink pentru Romania TV.Totodata, surse din cadrul politiei au precizat, pentru Mediafax, ca anchetatorii au inceput perchezitiile la un apartament inchiriat de olandez, intr-un hotel din Sectorul 2 al Capitalei. Olandezul s-a sinucis , luni, anuntul fiind facut de Liviu Vasilescu, seful Politiei Romane, care a precizat ca informatia a fost primita de la autoritatile olandeze.Barbatul s-a sinucis dupa ce a fost pus sub acuzare de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita , pentru omor calificat, agresiune sexuala si lipsire de libertate in mod ilegal prin rapire, in cazul uciderii fetitei de 11 ani din judetul Dambovita.Fetita, care vineri nu s-a mai intors acasa de la scoala, a fost gasita duminica, moarta . Anchetatorii au anuntat ca a fost ucisa in aproximativ 30 de minute din momentul rapirii.Mihaela Adriana Fieraru a disparut pe drumul de la scoala catre casa, trupul sau, cu urme de violenta, fiind gasit in niste tufisuri in afara localitatii.