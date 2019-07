Ce se intampla cu cainii suspectului din Caracal? O fundatie se ofera sa-i ia in grija

Ziare.

com

Reprezentantii asociatiei au transmis pe Facebook ca animalele nu trebuie sa sufere si ca vor sa le ia in grija."Pentru ca cei doi caini ai lui Gheorghe Dinca (autorul celor doua crime de la Caracal) nu au facut nimic ca sa merite sa sufere, fundatia Speranta se ofera sa ii preia si sa le acorde grija si dragostea de care cu siguranta au nevoie.Deoarece am citit in presa ca fiica lui G. Dinca se plange ca nu este lasata de autoritati sa hraneasca animalele, facem un apel public atat catre DIICOT si IPJ Olt, cat si catre doamna Dinca: lasati-ne sa salvam cainii din aceasta situatie imposibila si nedreapta!", au transmis acestia pe pagina Facebook Reprezentantii fundatiei au inceput toate demersurile necesare catre autoritati pentru a li se permite sa intre in posesia celor doi caini."Rugam pe oricine este capabil sa ne ajute suplimentar in acest sens sa ne contacteze", au mai spus acestia.A.G.