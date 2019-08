Ce spun mama, prietenii si vecinii despre criminalul de la Sapoca

Mama: A mai ciugulit pe la camp o gura de bere

Primar: Mai era cate un scandal cand el consuma alcool

Ziare.

com

Agresorul este din localitatea Sageata, judetul Buzau, si era cunoscut in comuna drept un om muncitor, care nu a creat probleme.Desi are 38 de ani, locuia cu mama sa, nefiind casatorit.Mama barbatului nu-si explica ce s-a intamplat, mai ales ca fratii si prietenii l-au vizitat in ziua tragediei."Baiatul a fost la el, a vorbit cu el la spital, au mancat covrigi, au ras si peste noapte ce s-a intamplat nu stiu. El a mai fost internat la Sapoca... S-au intors, cand au venit acasa mi-au zis foarte frumos:", a declarat mama barbatului.Ea a spus ca barbatul sufera de epilesie si ca era "foarte agitat, foarte nervos" cand avea crize, dar se afla sub tratament.Despre bautura, mama barbatului spune ca "a mai ciugulit pe la camp o gura de bere".Unul dintre prietenii care l-au si vizitat pe barbat la spital a declarat ca acesta dorea sa vina acasa."Sunt un prieten foarte bun cu el, de multi ani. Nu era violent deloc, nu avea nicio treaba cu nimeni. Nu pot sa inteleg, el oricum era sub tratament. Probabil nu a mai judecat in timpul ala (...) Nu se astepta nimeni la asa ceva, chiar am lasat numarul de telefon, pe al meu si al fratelui lui, luni zicea ca vrea sa vorbeasca cu doctorii sa-l scoata de acolo, sa ma duc sa-l iau... Cand am fost la el, judeca la fel ca un om normal.L-a intrebat pe fratele lui despre casa, ce a facut, cum a facut. Am stat cam o ora si jumatate afara cu el", a povestit prietenul sau.Si fostul primar din Sageata, Ilie Constantin, spune despre barbat ca nu era cunoscut ca un om violent, dar a aflat ca se mai certa cu mama lui, dupa ce consuma alcool."Il stiu ca persoana, e de o varsta cu mine. M-a socat. Aici chiar am fost surprins. In comuna nu ar fi fost violent. Imediat dupa ce am aflat, am sunat si eu vecinii si mi-au spus ca intre ei, acasa, mai era cate un scandal cand el consuma alcool. In rest nu a fost agresiv. Nu l-am stiut de agresiv. Este ciudat rau.Cand m-au sunat prima oara, ma gandeam la altii pe care ii stiu scandalagii, dar la el nu ma gandeam. Pe urma am aflat ca, atunci cand consuma alcool, se certa cu mama lui. Nu este casatorit, locuia cu mama si cu fratele", a declarat fostul primar din Sageata, Ilie Constantin.Potrivit acestuia, barbatul lucra cu ziua, unde era chemat."L-am vazut tot timpul la munca. Era muncitor de felul lui, avea cai, caruta se ducea la munca, la lemne, mai ajuta pe unul, pe altul. Crestea animale. El lucra cu ziua. M-a socat ca nu ma gandeam la asa ceva", a mai declarat Constantin.Barbatul de 38 de ani din localitatea Sageata, judetul Buzau, a atacat cu un stativ, in noaptea de sambata spre duminica , 13 pacienti ai Spitalului de Psihiatrie Sapoca. Cinci dintre acestia au murit, iar alti noua sunt raniti. Barbatul a fost prins in curtea spitalului de un echipaj de politie care era in zona.