Cei doi baieti care au ucis un taximetrist din Lugoj au fost condamnati la 9 si 10 ani de inchisoare

Potrivit reprezentantilor Curtii de Apel Timisoara, judecatorii au decis sa il condamne pe Adrian Avadanei la zece ani de detentie intr-un centru specializat si pe Mihai Klug la noua ani de inchisoare.Initial, in luna noiembrie a anului trecut, judecatorii de la Tribunalul Timis i-au condamnat pe cei doi la sapte, respectiv sase ani de inchisoare, insa acestia au contestat decizia magistratilor.In luna iunie a anului trecut, cei doi au ucis un taximetrist si i-au abandonat cadavrul intr-o padure, langa Buzias. Anchetatorii aveau sa afle, imediat dupa ce i-au audiat pe cei doi tineri atunci in varsta de 15, respectiv 17 ani, ca acestia plecasera de acasa decisi sa omoare pe cineva, pentru a fura o masina cu care apoi sa se plimbe.Cei doi tineri care l-au omorat taximetristul de 77 de ani erau prieteni de mai multa vreme, iar in seara de 13 iunie 2018, acestia s-au intalnit si au stabilit sa ucida un om pentru a-i fura masina.In jurul orei 1:00 noaptea, cei doi au pornit spre casa unui vecin din localitatea Darova, hotarati sa il omoare si sa ii fure masina, cu care sa fuga de acasa. Dupa ce au pus la punct detaliile, i-au cerut unui al treilea prieten un cutit, pentru ca fiecare dintre ei sa aiba cate unul. Apoi, inarmati, au pornit spre casa vecinului impreuna, insa nu au putut intra in curte, astfel ca au renuntat la plan, dar nu si la idee.Baiatul de 15 ani a venit cu ideea sa sune la o firma de taxi si sa faca o comanda. Cinci minute mai tarziu masina condusa de batranul care avea sa fie ucis a ajuns la locul indicat, in centrul comunei Darova.Odata ce au vazut ca taximetristul este in varsta, cei doi au presupus ca misiunea lor va fi si mai usoara si si-au pus in aplicare planul.Cel mai mic dintre baieti s-a urcat in fata, pe scaunul din dreapta, in timp ce baiatul de 17 ani a urcat in masina chiar in spatele victimei. In momentul in care taximetristul le-a cerut celor doi banii pentru cursa, acestia l-au lovit pe sofer cu cutitele in gat, in zona fetei si in piept. Cu ultima suflare, batranul a incercat sa deschida portiera masinii, insa a fost prins de baiatul de 17 ani si tras inapoi in taxi.Agresorii l-au impins pe sofer pe scaunul din dreapta, cel mai mic dintre ei s-a mutat pe bancheta din spate, iar cel mare s-a pus la volan si a gonit spre Buzias, pentru a scapa de cadavru.Ajunsi in zona padurii de langa Buzias, cei doi l-au luat de picioare pe taximetrist si l-au tarat afara din masina, aruncandu-l intr-un canal, dupa care i-au luat banii din buzunar si s-au intors la masina, unde au spart cupola de taxi, statia si casa de marcat si le-au aruncat in padure. Din bordul masinii au mai furat un telefon.Pe drum, cei doi au aruncat un covoras plin de sange din masina si au incercat sa stearga urmele de sange din autoturism cu niste carpe gasite. Apoi, au mers mai departe spre Buzias, iar pe autostrada, spre Timisoara, au oprit la Gara de Nord.Cei doi si-au continuat drumul spre zona Stadionului "Dan Paltinisanu", unde au vandut telefonul furat, pentru 300 de lei. Baietii si-au continuat drumul, iar cutitele le-au aruncat in zona Parcului Copiilor. Tot aici au abandonat si masina, dupa ce au ramas fara combustibil.