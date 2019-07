Cine e criminalul in serie din Caracal si ce au gasit politistii in casa lui: Pungi cu carne, oase si inele

Ziare.

com

In urma perchezitiilor din casa acestuia, "au fost identificate mai multe ramasite ce par a fi de natura umana", astfel ca un medic legist se afla acolo pentru a prelua ramasitele si a face o expertiza."In butoiul in care au fost gasite aceste ramasite au fost identificate si bijuterii, respectiv inele, ce par a fi ale fetei disparute la data de 24, disparitie sesizata pe data de 25.In urma acestor verificari, barbatul a fost identificat, se afla in prezent in custodia noastra si este audiat", a declarat, pentru News.ro, purtatorul de cuvant al Politiei Romane Georgian Dragan, precizand ca toate activitatile sunt coordonate de un procuror.Acesta a mai spus ca adolescenta disparuta in aceasta saptamana, Alexandra Mihaela Macesanu, in varsta de 15 ani, din comunca Dobrosloveni, judetul Olt, ar fi fost luata la ocazie de barbat si dusa la locuinta acestuia, aflata in apropierea unei uzine dezafectate, deci o suprafata mare de teren, de unde fata a sunat la 112."Colegii mei iau in calcul si varianta ca in acel butoi sa fie si ramasitele fetei disparute in urma cu doua luni, in zona respectiva", a adaugat sursa citata. Dragan se referea la cea de-a doua fata disparuta, Luiza Mihaela Melencu, in varsta de 18 ani, din judetul Olt, comuna Diosti, care a disparut in 14 aprilie.Ea plecase de acasa, catre Caracal, pentru rezolvarea unor probleme personale. La acel moment, era eleva in clasa a XII-a la Liceul Tehnic Costin D. Nenitescu din Craiova.Politistii au vorbit oficial despre doua fete, dar televiziunile transmit pe surse ca ar putea fi vorba despre patru cadavre, dar si ca barbatul si-ar fi recunoscut deja faptele. Antena3 a anuntat ca ramasitele umane ar fi fost descoperit in butoaie metalice, in fantana, dar si in frigider. De asemenea, televiziunile de stiri informeaza ca, pe langa oase, in locuinta barbatului ar fi fost gasite si cinci pungi cu carne.