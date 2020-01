Crima de la spitalul din Neamt: Barbatul le-a spus anchetatorilor ca a vrut sa-si felicite sotia

Ziare.

Procurorul Stelian Olteanu, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt, a declarat, sambata, ca agresorul femeii de 49 de ani nu a putut fi audiat, insa este constient de fapta comisa."Am incercat sa il determinam sa dea o declaratie, dar nu am reusit si am amanat audierea lui in calitatea de suspect si inculpat pentru saptamana viitoare, cand probabil ca din punct de vedere psihic el se va limpezi si atunci o sa isi poata face si aparari, o sa aiba o declaratie completa, sa ne prezinte un tablou mai detaliat al motivelor care au dus la savarsirea acestei fapte", a spus procurorul.Oamenii legii iau in calcul ca barbatul si-a premeditat fapta, el ajungand la spital cu cutitul in sacosa de cumparaturi."Din punctul meu de vedere, in acest moment, intentia a fost foarte clara si intentie directa a autorului de a savarsi infractiunea. Acum se pune problema extinderii sau a incadrarii juridice (...) vizavi de existenta premeditarii, care este o noua incadrare juridica, este omor calificat, cu pedeapsa mai mare, cu un spor fata de ceea ce inseamna omorul simplu. (...) A venit cu cutitul in sacosa, nu iei cutitul de acasa si mergi la spital, cutit cu lama de 20 si ceva de centimetri, daca nu ai de gand sa il folosesti", a mai spus Olteanu.In discutiile cu anchetatorii, barbatul a spus ca este afectat de ceea ce a facut, ca a convietuit cu sotia sa 27 de ani si ca a venit la spital sa o felicite pentru noua functie.Barbatul va fi prezentat instantei, sambata, cu propunere de arestare preventiva.Anca Patriche, asistent sef al Sectiei de Chirurgie, castigase, prin concurs, functia de director de ingrijiri al Spitalului de Urgenta Piatra Neamt. Cu putin timp inainte de a fi ucisa de sotul cu care era in proces de divort, fusese instalata in functie, dar nu apucase sa isi ia in primire biroul, au declarat surse din cadrul unitatii medicale. Acesta este motivul pentru care a fost gasita de sot in vechiul birou.