Crima in Capitala: Doi barbati cautati de Serviciul Omoruri au fost depistati si dusi la audieri

Potrivit Politiei Capitalei, cei doi vor da explicatii in dosarul penal deschis in cazul barbatului de 64 de ani gasit mort in casa sa, el avand lovituri in zona capului. Cazul este acum cercetat de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si de Serviciul Omoruri din Politia Capitalei.Surse judiciare au precizat pentru Mediafax ca mai multe persoane locuiau in casa barbatului de 64 de ani, in calitate de chiriasi. Miercuri seara a aparut un conflict din cauza banilor pe care unul dintre acestia trebuia sa ii achite barbatului. Discutiile au degenerat si proprietarul casei a fost ucis Mai multe persoane au fost audiate deja in acest caz."In noaptea de 1 ianuarie, in jurul orei 23.50, prin apel 112 a fost sesizat ca in locuinta sa a fost gasit decedat un barbat de 64 de ani, prezentand anumite leziuni in zona capului. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei", a anuntat, joi, Politia Municipiului Bucuresti.Cadavrul a fost ridicat si transportat la INML in vederea efectuarii necropsiei.Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri sub aspectul savarsirii infractiunii de omor , mentioneaza politistii.