Crima in Spitalul de Urgenta Piatra Neamt: O directoare a fost ucisa de sot

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Neamt, vineri, la ora 16.00, un apel la 112 a anuntat faptul ca o femeie a fost injunghiata la Spitalul Judetean Neamt."Din verificarile preliminare efectuate, un barbat de 50 de ani din Piatra Neamt si-a injunghiat sotia, de 49 de ani. Persoana banuita de comiterea faptei se afla in custodia politistilor de Investigatii Criminale. Cercetarile continua sub coordonarea unui procuror criminalist din partea Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt", au precizat reprezentantii IPJ Neamt.Conform unor surse din randul anchetatorilor, femeia si sotul ei se aflau in proces de divort. Victima era directorul de ingrijiri medicale din cadrul Spitalului Judetean Neamt.Politistii urmeaza sa stabileasca imprejurarile exacte in care s-a produs fapta.